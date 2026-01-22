Stellantis: in Polonia i lavoratori presentano un ricorso contro i licenziamenti

Continua a fare scalpore la vicenda licenziamenti per 320 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Licenziamenti che secondo i sindacati potrebbe superare quota 700 considerando anche i lavoratori interinali i cui contratti non saranno confermati. Nei giorni scorsi il sindacato solidarnosc aveva scritto una lettera alla Exor per chiedere conto dei licenziamenti.

I lavoratori dello stabilimento di Tychy fanno ricorso contro i licenziamenti di Stellantis

Adesso dalla Polonia arriva la notizia che sempre Solidarnosc è stato promotore di un ricorso legale collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Tychy contro il loro datore di lavoro contro la decisione di eliminare il terzo turno di lavoro a partire dal prossimo mese di marzo. Il ricorso è stato presentato ieri 21 gennaio 2026. I sindacati temono che oltre i 740 dipendenti da contratti interinali e a tempo indeterminato, gli effetti di questa scelta possano portare al licenziamento di molti altri dipendenti dell’indotto e dunque la situazione è davvero critica.

Secondo Solidarnosc il gruppo automobilistico che da 6 mesi ha come CEO Antonio Filosa non avrebbe fatto abbastanza per migliorare la situazione. Grzegorz Maslanka ha detto che i lavoratori si sentono ingannati. Inoltre ha pure aggiunto che le modalità con cui i licenziamenti sono stati annunciati ha finito per incrinare la fiducia tra lavoratori e azienda.

Maslanka chiede in particolare a Stellantis di tutelare maggiormente alcune categorie di lavoratori come quelli ormai prossimi alla pensione. Se un accordo non sarà aggiunto entro una settimana allora si aprirà ufficialmente il contenzioso. In particolare secondo quanto detto dallo stesso sindacalista a Milano Finanzia il problema riguarderebbe il programma di uscite volontarie che rispetto a quello messo in atto in altri stabilimenti del gruppo sarebbe poco generoso. Dunque Solidarnosc chiede uno sforzo maggiore da questo punto di vista con indennità più elevate, maggiore trasparenza e una buonauscita di almeno 36 mesi contro i 24 offerti da Stellantis.