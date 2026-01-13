Stellantis ha annunciato licenziamenti di massa a Tychy: oltre 700 lavoratori perderanno il lavoro

Dalla Polonia arrivano brutte notizie per lo stabilimento Stellantis di Tychy. Secondo quanto riporta il sito Noweinfo.pl il gruppo automobilistico avrebbe deciso di ridurre e non di poco il personale della fabbrica licenziando 740 lavoratori. L’azienda che dallo scorso anno è guidata dal CEO Antonio Filosa ha inviato una lettera ai sindacati in merito ai licenziamenti collettivi previsti per lo stabilimento di Tychy. Nella lettera è stato comunciato che i licenziamenti avverranno dopo che saranno state espletate tutte le formalità burocratice e legali ma sicuramente non dopo la data del 30 aprile 2026.

Secondo la stampa polacca 740 lavoratori saranno licenziati da Stellantis a Tychy entro il 30 aprile del 2026

Secondo una comunicazione ufficiale dell’azienda, il piano prevede inizialmente la riduzione di circa 320 posti di lavoro. Tuttavia, le organizzazioni sindacali ritengono che l’impatto occupazionale possa essere ben più ampio, arrivando fino a 740 unità. Questa stima include i contratti in scadenza nel primo trimestre del 2026 che non verrebbero rinnovati, oltre ai rapporti di lavoro attivati tramite agenzie interinali. Per gestire la riorganizzazione, la società ha proposto il ricorso al Programma di Rientro Volontario, che prevede incentivi e benefici aggiuntivi per i dipendenti che scelgono di aderire.

Bolesław Klimczak, presidente del sindacato “Metalowcy”, ha confermato la ricezione della lettera e ha spiegato che le difficoltà dello stabilimento Stellantis di Tychy sono legate a diversi fattori. Tra questi, l’aumento dei costi dell’energia, che incide direttamente sui prezzi finali delle vetture, e l’incertezza dei clienti generata dall’annuncio della progressiva uscita di scena dei motori a combustione. Alla fine del 2025, il sito produttivo di Tychy contava complessivamente 2.378 dipendenti.

Ricordiamo che a Tychy Stellantis produce Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior. I licenziamenti a Tychy rientrano tra le difficoltà che il gruppo Stellantis sta attraversando sul mercato europeo. La difficile situazione è evidente anche in altri Paesi, in particolare in Italia, dove la produzione di veicoli passeggeri e commerciali è nettamente diminuita nel 2025, raggiungendo il livello più basso dal 1954. Lo scorso anno, la produzione europea di veicoli di Stellantis è stata pari a 1.540.950 unità, con un calo del 5,5% rispetto all’anno precedente.