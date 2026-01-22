Alfa Romeo apre gli ordini per la gamma di Junior MY26 in UK

Alfa Romeo nel regno Unito ha ufficialmente aperto gli ordini per la Junior MY26, la sportiva compatta che ha già superato i 60.000 ordini a livello globale. La Junior rappresenta pienamente il DNA del marchio, combinando lo stile italiano con tecnologia avanzata e un’esperienza di guida emozionante.

La nuova gamma punta a offrire ai clienti un equipaggiamento di serie più completo, con maggiore sportività, eleganza e performance dinamiche. Sulla versione Veloce, le migliorie tecniche già presenti sono ora affiancate da un pacchetto tecnologico disponibile di serie, senza costi aggiuntivi, rendendo l’esperienza di guida ancora più appagante e completa. La Junior MY26 conferma così il ruolo di Alfa Romeo nel segmento delle sportive compatte di alto livello.

La versione Ti è pensata per chi cerca dettagli raffinati, con sedili premium riscaldati e regolabili elettricamente, volante in pelle, Cargo Flex Kit per la massima versatilità dello spazio del bagagliaio, pedali in alluminio e vetri oscurati.

Completa la gamma della Junior MY26 la versione Sport Speciale, che riunisce le più avanzate dotazioni Alfa Romeo, con fari Matrix LED, sistemi di guida autonoma di Livello 2, portellone elettrico con apertura hands-free, telecamera posteriore a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi e sistema keyless entry. All’interno, i nuovi sedili in alcantara con volante in pelle e alcantara aggiungono eleganza e raffinatezza.

Il comfort è ulteriormente migliorato dal caricabatterie wireless per smartphone, dagli specchietti retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili con funzione angolo cieco e luci di cortesia, dallo specchietto retrovisore interno fotocromatico e dal sistema audio a sei altoparlanti con porte USB per i passeggeri anteriori e posteriori.

Per chi desidera sperimentare appieno lo spirito dinamico di Junior, il Pacchetto Sport aggiunge sedili Sabelt in Alcantara, dettagli interni rossi ispirati alla tradizione racing di Alfa Romeo e ulteriori dettagli sportivi, tra cui pedaliera in alluminio, batticalcagno e uno stile esterno esclusivo. Sui modelli ibridi, il pacchetto include anche le palette al volante per una guida ancora più coinvolgente.

Il design della Junior MY26 si arricchisce di una gamma di cerchi rinnovata, con l’introduzione dei cerchi Fori da 18″ di serie sulla Ti, che coniugano efficienza ed eleganza italiana, e di un design Fori grigio opaco migliorato sulla Sport Speciale. Questi si uniscono agli esclusivi cerchi Venti da 20″ sulla versione Veloce Elettrica, offrendo una scelta che riflette il carattere versatile del modello.

Con il lancio del MY26, Alfa Romeo Junior rafforza ulteriormente la sua posizione nel segmento delle sportive compatte premium. Con una gamma più snella, specifiche migliorate e un’ampia scelta di propulsori, Junior incarna l’impegno del marchio nel soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più diversificato ed esigente. Sono ora aperti gli ordini per la nuova gamma Junior MY26, con prezzi a partire da £ 29.000 OTR per una Junior Ibrida da 145 CV.