Stellantis ha premiato i suoi migliori concessionari in Germania a Connect 2026

“Connect – The Power of Stellantis” è il motto dell’evento annuale del gruppo automobilistico dedicato al lancio e alla celebrazione dei concessionari in Germania, che si terrà a Wiesbaden. L’iniziativa sottolinea il ruolo centrale dei dealer come ponte tra i marchi Stellantis e i clienti. “Il successo dei nostri brand passa attraverso voi e i vostri team. Siete il collegamento vitale con il mercato e determinante per i nostri risultati”, spiega Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e AD di Stellantis Germania. Durante l’evento, Stellantis ha premiato i partner più performanti, riconoscendo eccellenza e risultati imprenditoriali straordinari in diverse categorie.

Tra i vincitori del premio figurano sia concessionarie multimarca di grandi dimensioni sia partner che hanno conquistato con successo i clienti nella loro regione con un singolo marchio. Ad esempio, la concessionaria Reinhard König di Breitenbrunn, nell’Alto Palatinato, ha ricevuto il “Local Hero Award” perché l’azienda è il punto di riferimento per gli appassionati di Alfa Romeo nella valle dell’Altmühl dal 1976, ovvero da 50 anni! L’impressionante valutazione di 4,9 stelle su Google dimostra anche come il team König ispiri e convinca i clienti Alfa Romeo. In termini di vendite, assistenza e qualità, König si è classificata come il miglior partner monomarca nella classifica interna di Stellantis Germania.

Le stesse eccellenti qualità si riscontrano anche in Autohaus Deckert GmbH di Homburg/Saar. Come partner multimarca, Deckert GmbH commercializza veicoli Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat e Jeep attraverso quattro sedi, estendendo l’intero portfolio Stellantis e raggiungendo nuovi segmenti di clientela. Questo approccio integrato e l’impegno costante nel servizio al cliente hanno valso alla concessionaria il prestigioso “Stellantis Hero Award”, riconoscimento che celebra l’eccellenza e i risultati straordinari nel settore della vendita automobilistica.

Il vincitore del “Premio Speciale Stellantis “ si distingue per i suoi straordinari risultati imprenditoriali sotto molteplici aspetti. Il premio speciale va ad Autohaus Siebrecht GmbH di Uslar. Nella sua sede in Bassa Sassonia, Siebrecht ha creato un centro di competenza altamente performante per i principali clienti, definendo standard di efficienza e un servizio completo. Allo stesso tempo, la concessionaria e il suo team dimostrano che è possibile creare strutture funzionanti in modo ottimale e competenze altamente specializzate, attraendo clienti non solo nelle aree metropolitane, ma anche nelle regioni più rurali.

Inoltre, Autohaus Gruber GmbH di Rottenburg an der Laaber offre un servizio clienti esemplare . La famiglia proprietaria, insieme a tutto il team, si impegna a far crescere costantemente la propria base di clienti soddisfatti. Questo impegno è valso loro il premio “Stellantis Service Partner Award” .

Durante l’evento di lancio annuale di Stellantis, durato tre giorni, partnership, innovazione e crescita sostenibile sono stati i temi centrali per consolidare e ampliare il successo condiviso. Oltre 3.000 concessionari, investitori, dipendenti e partner commerciali di tutti i marchi hanno partecipato a numerose presentazioni e workshop presso il Centro Congressi RheinMain di Wiesbaden.