Ferrari F80 con varie specifiche ed altre “rosse” d’effetto a Maranello | Video 

Un video mostra alcune Ferrari F80 ed altre “rosse” interessanti nei pressi della sede aziendale. Ogni tanto fare un tuffo nella magia del mito, a Maranello, è un dovere per i fedeli del “cavallino rampante”. Anche la visione di un filmato può aiutare ad alimentare il culto, con benefici di ordine quasi “spirituale”. Quello messo in rete da poche ore sul canale YouTube di varryx unisce alcune clip esclusive, che raccontano i movimenti attuali nell’area del tempio.

Nei fotogrammi scorrono diverse Ferrari, alcune delle quali particolarmente interessanti. Si evidenziano, in particolare, 3 nuove F80 in uscita alla fabbrica, con specifiche diverse, che non hanno deluso le aspettative. Insieme ad esse sono state immortalate anche una SF90XX Stradale, una 296 Speciale, un mulo di prova della F171M (la sostituta della 296 GTB) e varie altre creature del listino attuale del marchio.

Il video offre un’emozionante sfilata di supercar del “cavallino rampante”, capace di soddisfare i vari gusti, ma non c’è dubbio sul fatto che il ruolo di grande regina spetti alla Ferrari F80, entrata in scena con tre configurazioni diverse. Particolarmente gradevole è quella bianca, con livrea blu e bandiera tricolore sull’alettone posteriore, che ricorda un esemplare speciale della mitica 250 Le Mans della NART, da cui ha preso spunto anche la Daytona SP3 di Piero Ferrari.

Screen shot da video YouTube Varryx

La F80 è l’auto di punta del “cavallino rampante”, l’espressione più alta della sua ingegneria applicata a un prodotto stradale. Figlia del filone di supercar aperto dalla GTO nel 1984, dona continuità ad una specie che annovera nelle sue file gioielli a quattro ruote come le F40, F50, Enzo, LaFerrari, oltre alla già citata Gran Turismo Omologata. Con lei l’asticella è stata spinta ancora più in alto, con un salto prestazionale di portata quantica.

Questa Ferrari sfrutta al massimo le sinergie col mondo delle corse, che fanno parte del DNA della casa di Maranello. Le sue architetture sono estreme, per assecondare al meglio il tema delle performance, spingendole a un livello stellare, mai visto prima. Il processo ha portato a qualche compromesso culturale, come la rinuncia al V12 ed anche al V8, per un meno nobile V6, che però si è affermato come il frazionamento giusto in rapporto alla specifica missione.

Con esso si riducono le masse, si centrano meglio i pesi e si ottiene una integrazione più efficace con le due turbine e con i tre cuori elettrici. La scelta evidenzia inoltre la connessione con l’unità propulsiva della hypercar 499P, pluri-vincitrice della 24 Ore di Le Mans, da cui il motore endotermico da 3.0 litri della Ferrari F80 discende.

Screen shot da video YouTube Varryx

La potenza massima del sistema propulsivo è di 1.200 cavalli: mai una “rossa” stradale si era spinta a tanto prima di lei. Ben 900 cavalli sono messi sul piatto dal 6 cilindri a scoppio, che vanta una potenza specifica da primato: 300 cavalli litro. Al top il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi. La punta velocistica è nell’ordine dei 350 km/h.

Vulcanica la forza della Ferrari F80, che frantuma le molecole dell’asfalto in ogni contesto ambientale, riducendole in atomi e poi in particelle elementari, quasi come in un processo di fissione nucleare. L’energia è davvero esplosiva, come la forza dell’azione, resa ancora più efficace da una guidabilità a dir poco sorprendente. A Maranello hanno fatto un grande miracolo, per stupire il mondo con una prova di bravura progettuale senza paragoni. Ottime le note sonore, anche se fuori si percepiscono relativamente poco, ma dentro la musica cambia, nel senso letterale del termine, con emozioni uditive di alto rango, anche se il V12 è di livello superiore.

La Ferrari F80 è stata progettata per estrarre il più alto livello di performance, senza penalizzare il comfort. I progettisti e i collaudatori sono riusciti a creare una vettura da corsa stradale, fruibile da chi fa mestieri diversi da quello del pilota. Con questa “rossa” si possono vivere emozioni di straordinaria intensità, destinate ad incidersi nel cuore per sempre. L’estetica è da auto da gara. Non ha la grazia stilistica delle GTO ed F40, solo per citare un paio di antesignane, ma coinvolge emotivamente e piace sempre più all’aumentare delle sue visioni. A voi il video!