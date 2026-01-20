Fiat 500e nel 2025 è stata l’auto elettrica più popolare in Germania

Nel 2025 la Fiat 500e si è affermata come l’auto completamente elettrica più venduta nel segmento A in Germania. I dati dell’Autorità federale dei trasporti tedesca (KBA) indicano 10.550 nuove immatricolazioni nell’arco di dodici mesi, con un incremento del 39% rispetto al 2024. Un risultato che ha permesso alla citycar italiana di conquistare una quota di mercato del 31,3% all’interno del suo segmento. Particolarmente significativo è anche il profilo degli acquirenti: oltre il 75% delle nuove Fiat 500 Electric è stato immatricolato da clienti privati, a conferma di un forte interesse da parte del pubblico non professionale. Un dato che sottolinea la crescente attrattività della mobilità elettrica compatta.

“Lo scorso anno, FIAT ha dimostrato ancora una volta la sua solida posizione nel segmento delle piccole auto elettriche in Germania. Siamo molto orgogliosi che la Fiat 500e sia il modello più venduto nel segmento A, un segmento altamente competitivo. Allo stesso tempo, abbiamo risposto ai desideri dei nostri clienti e ora offriamo il nostro modello iconico con trazione ibrida. Questo garantisce che tutti possano trovare la Fiat 500 più adatta alle proprie esigenze individuali”, ha commentato Andreas Mayer, Responsabile del marchio FIAT in Germania.

Progettata e prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori, la Fiat 500e è un simbolo della creatività italiana. Questa piccola vettura, immediatamente riconoscibile per il suo design iconico, è disponibile in due livelli di potenza: 70 kW (95 CV) e 87 kW (118 CV), oltre che con due diverse capacità del pacco batterie. La batteria da 23,8 kWh offre un’autonomia fino a 257 chilometri secondo il ciclo WLTP. Con la batteria da 42 kWh, la Fiat 500 Elettrica raggiunge un’autonomia ancora maggiore, fino a 320 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Sono disponibili tre versioni di carrozzeria: la classica berlina con due porte e portellone posteriore, la decappottabile con capote in tela azionata elettricamente e la variante 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero, che offre maggiore comfort, ad esempio quando si caricano i sedili posteriori.

La nuova Fiat 500 Hybrid eredita le caratteristiche innovative e lo stile distintivo della sua sorella elettrica. Tuttavia, il suo sistema propulsivo si affida all’efficiente tecnologia mild-hybrid, che ha dimostrato di rappresentare il compromesso ottimale tra piacere di guida, bassi consumi e costi di esercizio.

Il sistema di propulsione della Fiat 500 Hybrid combina un motore a benzina da 1,0 litri e un motore elettrico. La potenza del sistema è di 48 kW (65 CV). Il motore elettrico è alimentato da una batteria che si ricarica durante la guida. Assiste il motore a benzina, ad esempio, nelle partenze da fermo e in accelerazione. Questo riduce il consumo di carburante a soli 5,3 litri ogni 100 chilometri. La Fiat 500 Hybrid è dotata di serie di un cambio a sei marce e soddisfa la normativa sulle emissioni Euro 6. Attualmente è disponibile nelle versioni berlina e cabriolet.