Fiat Giga Panda e Fastback: luglio potrebbe essere il mese giusto per i due SUV, anche per loro prezzi bassi

Fiat Giga Panda e Fastback sono le due grandi novità di Fiat in questo 2026 appena iniziato. Si tratta dei due famosi SUV di segmento C di cui si parla ormai da anni che saranno prodotti a Kenitra in Marocco su piattaforma smart car e saranno lunghi circa 4,4 metri. Più che di due modelli diversi si tratterà di due diverse varianti dello stesso modello: la Giga Panda e la sua versione fastback. La prima avrà forme più squadrate e sarà molto simile nello stile alla Grande Panda, mentre la seconda avrà un tetto spiovente al posteriore che le darà uno stile simile a quello di un SUV Coupè.

Luglio potrebbe essere il mese propizio per il debutto dei due nuovi SUV Fiat Giga Panda e Fastback

Al momento di Fiat Giga Panda e Fastback non è stato ancora confermato ufficialmente quando avverrà il debutto. Unica certezza debutteranno entrambi nel 2026. Non sappiamo se insieme o in due momenti diversi. In precedenza si diceva che uno avrebbe potuto debuttare a luglio e il secondo ad ottobre.

Al momento però non è da escludere nemmeno l’ipotesi che vengano svelati insieme dato che alla fine parliamo praticamente di due varianti dello stesso SUV. In questo caso luglio appare come il mese più probabile per il loro debutto dato che storicamente è il mese preferito da Fiat per svelare le sue novità più importanti come accaduto con la nuova 500, ma anche più di recente con 600 e Topolino e infine anche con Grande Panda.

Advertisement

Per il resto non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Lo stile sarà simile a quello mostrato nei vari render che vi abbiamo mostrato nel corso dei mesi. Le dimensioni come detto saranno da SUV di segmento C dunque sui 4,4 metri anche se si dice che la Fiat Giga Panda possa avere qualche cm in più rispetto alla Fastback. La gamma di motori sarà la stessa delle altre auto su piattaforma smart car di Stellantis. Quindi ci saranno motori a benzina, ibridi ed elettrici puri.

Si diceva che Fiat Giga Panda avrebbe potuto avere anche una versione a 7 posti ma al momento non vi sono conferme ufficiali. I due modelli saranno prodotti in Marocco in circa 150 mila unità all’anno e dunque avranno un ruolo molto importante nella riscossa di Fiat in Europa dopo anni di cali. I prezzi saranno in linea con il resto della gamma che proprio nei giorni scorsi il CEO Olivier Francois ha detto di voler ridurre ancora. Ci aspettiamo dunque prezzi di partenza nettamente inferiori ai 20 mila euro per entrambi i modelli.