Opel Corsa, “miracolo” inaspettato e prezzo super competitivo a gennaio

In un gennaio 2026 che ha voglia di mettere in mostra il surreale del mercato automobilistico, il marchio tedesco del gruppo Stellantis sta lanciando un’offensiva convinta. La Opel Corsa costa meno di competitor apprezzatissimi e di successo come, ad esempio, la Sandero. La regina storica del low-cost, la romena Sandero Streetway con restyling 2025, in allestimento base è offerta a partire da 14.800 euro.

Così entra in gioco la compatta tedesca di Stellantis, decisa a compiere un vero e proprio “scippo” commerciale ai danni della concorrenza. La Opel Corsa MY25 Edition con motore 1.2 a benzina da ben 100 CV e cambio manuale viene offerta all’incredibile prezzo di 13.450 euro (oltre oneri finanziari).

Stiamo dunque parlando di uno sconto di quasi 7.000 euro su un listino che normalmente reciterebbe 20.200 euro. In questo mese, Opel vi sta offrendo una vettura del Segmento B più potente e rifinita a un prezzo decisamente sorprendente.

L’offerta è vincolata a un piano di finanziamento preciso, parte dell’offensiva della “Super rottamazione”. Sono 3.321 euro di anticipo, seguiti da 33 rate da 99 euro l’una. Certo, il TAN del 7,99% e il TAEG dell’11,49% non sono proprio un regalo di compleanno, e la rata finale da 10.176,17 euro (il valore futuro garantito) vi ricorderà che i miracoli hanno sempre un conto finale. Tuttavia, con una spesa totale di circa 17.000 euro, la Corsa resta un affare decisamente niente male, specialmente considerando che divrsi altri modelli a prezzi simili o poco più alti avrebbero comunque una spesa finale maggiore tenuto conto degli interessi.

Stellantis vuole quindi svendere così la Corsa? Rüsselsheim vuole probabilmente farsi notare tra Peugeot 208, Toyota Yaris e la nuova cinese MG3. In questa guerra dei prezzi, per i consumatori si preannuncia una vera e propria manna dal cielo per trovare un’onesta auto godibile sia nel traffico che in autostrada.