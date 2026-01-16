Citroën 2CV: il CEO Xavier Chardon lascia la porta aperta al suo ritorno

Xavier Chardon dopo una lunga carriera è diventato CEO di Citroen. Parlando nelle scorse ore con AutoBild il numero uno della casa francese di Stellantis ha lasciato la porta aperta per il ritorno di una Citroën 2CV nella gamma del marchio transalpino. Già da tempo si era parlato del possibile ritorno in chiave moderna del mitico modello del 1948. Che questa vettura potesse tornare era stato inizialmente escluso. Le cose però sembrano essere cambiate ultimamente con il CEO che si è mostrato più possibilista.

In una recente intervista il CEO Chardon è sembrato più possibilista sul ritorno della Citroën 2CV

In proposito ad AutoBild Chardon ha dichiarato: “La Citroën 2CV è un modello iconico della Citroën. Ma la cosa più importante quando si parla della 2CV è capire perché è diventata un’icona. È diventata un’icona e ha iniziato a esserlo poco prima della Seconda Guerra Mondiale. A quel tempo, Citroën era di proprietà della Michelin. E fondamentalmente volevano sviluppare un’auto per vendere più pneumatici. E sopravvisse alla Seconda Guerra Mondiale. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’obiettivo e lo scopo dell’auto erano democratizzare la mobilità individuale. E penso che se si prende quello scopo e lo si porta ai giorni nostri, ci sia ancora spazio per quel tipo di interpretazione. Per trovare un modo per offrire una mobilità individuale sostenibile e accessibile”, ha affermato Chardon.

“Per questo servono ingredienti diversi: una direzione chiara e opportunità da parte dell’Unione Europea. E poi serve anche intelligenza. Questa è la filosofia della 2CV che ci ispirerà sicuramente in futuro”, ha concluso. La chiave è capire cosa ha reso la 2CV un successo. Bisognerà vedere se ha senso; l’importante è andare oltre la forma e recuperarne l’essenza”. Non è irragionevole pensare che la casa del doppio chevron voglia seguire le orme di Renault con la sua 5, dato che ha venduto più di 100.000 unità. Vedremo che notizie arriveranno in proposito nei prossimi mesi nel frattempo vi mostriamo alcuni render che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile dell’auto in caso di ritorno.