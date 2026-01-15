Jeep Renegade raggiunge il traguardo delle 700.000 unità prodotte in Brasile

Jeep celebra un traguardo significativo in Brasile: la produzione di 700.000 Jeep Renegade. Primo modello realizzato nello stabilimento Stellantis di Goiana (PE), la Renegade rappresenta un’icona del brand. Con il suo design distintivo e senza tempo, ha ridefinito il segmento dei SUV di categoria B nel Paese. Dotata di trazione integrale e tecnologie avanzate, offre prestazioni e comfort che si distinguono nel mercato brasiliano. Questo risultato conferma il successo del modello e il forte legame tra Jeep e i clienti locali, consolidando la Renegade come punto di riferimento nel panorama dei SUV compatti.

Jeep Renegade ha ridefinito il segmento SUV in Brasile con il suo design unico e senza tempo

“Raggiungere il traguardo delle 700.000 unità prodotte in Brasile ed essere il SUV più venduto dell’ultimo decennio significa molto, poiché dimostra la forza della Jeep Renegade nel mercato brasiliano e nei mercati in cui il modello viene esportato, come Argentina, Cile e Messico, ad esempio. Non tutti i SUV raggiungono un simile traguardo; questo ci riempie di orgoglio e ci dà la certezza che i brasiliani sono davvero appassionati delle avventure che solo una Jeep può offrire”, commenta Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

“La Jeep Renegade ha una lunga vita davanti a sé in Brasile e in Sud America e, insieme ad Avenger, Compass e Commander, formerà una gamma completa prodotta in Brasile. Jeep sarà ben rappresentata e rafforzata per molti anni a venire sul mercato brasiliano, proseguendo il successo dei suoi primi 10 anni nel Paese”, ha aggiunto Hugo Domingues.

Advertisement

Unico B-SUV ad offrire versioni 4×4 sul mercato brasiliano, le versioni Renegade prodotte in Brasile e vendute in Sud America dispongono anche di un pacchetto ADAS che include frenata di emergenza autonoma, avviso di superamento involontario della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e abbaglianti automatici, garantendo la sicurezza a bordo. Tutto questo, abbinato al rinomato motore T270 Turbo Flex da 176 CV, cambio automatico a 6 rapporti e 6 airbag anche nella versione base. In Brasile, è inoltre dotato di una garanzia di 5 anni.



Il successo del modello è confermato anche dai premi. Per il secondo anno consecutivo, la Jeep Renegade Sport 1.3 Turbo è stata scelta come miglior SUV nella categoria fino a R$ 120.000, nell’ambito del premio Best Buy 2025, promosso dalla rivista Quatro Rodas. Questo importante riconoscimento si aggiunge ai numerosi premi che la Jeep Renegade ha già ricevuto nel Paese.

La Renegade, icona del marchio, viene ancora esportata in diversi paesi dell’America Latina, come Messico, Argentina, Perù, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panama, Repubblica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Paraguay, tra gli altri.