Stellantis entra in AI4I e Fondazione Chips-IT

Oggi giornata importante per Stellantis. Infatti nelle scorse ore presso Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, è stata ufficializzata l’adesione di Stellantis all’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) e alla Fondazione Chips-IT. AI4I è il primo istituto nazionale dedicato appsitamente all’intelligenza artificiale, che è stato realizzato grazie all’intervento del Governo. Questo che ha sede a Torino si pone come suo obiettivo quello di promuovere l’applicazione delle tecnologie AI all’economia reale e ai processi produttivi.

Al Mimit ufficializzata l’adesione di Stellantis alla AI4I e Fondazione Chips-IT

All’evento hanno preso parte Emanuele Cappellano, COO di Stellantis per Enlarged Europe ed European Brands, Fabio Pammolli, presidente di AI4I, Alberto Sangiovanni-Vincentelli, presidente della Fondazione Chips-IT, e Guglielmo Caviasso, direttore del Centro Ricerche CRF di Stellantis. Anche questo accordo rientra nel cosiddetto Piano d’azione per l’Italia siglato il 17 dicembre 2024 tra Stellantis e il Mimit, al termine del Tavolo Automotive.

“La sinergia tra industria, università e centri di ricerca è fondamentale per costruire un ecosistema dell’innovazione solido e competitivo”, ha spiegato Cappellano, ribadendo l’impegno del gruppo nel valorizzare competenze e capitale umano presenti nel Paese.

L’ingresso di Stellantis in AI4I e nella Fondazione Chips-IT rafforza la competitività del sistema produttivo e promuove l’innovazione tecnologica del settore automotive. Si tratta di un segnale chiaro, perché il potenziamento delle capacità del Paese nei settori dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori è prioritario per la politica industriale. La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato diventa così una leva strategica per accelerare ricerca e sviluppo e consolidare la sovranità tecnologica italiana ed europea”, ha dichiarato il ministro Urso.

Fabio Pammolli, presidente di AI4I, ha dichiarato: “AI4I nasce con l’obiettivo di affermarsi come hub nazionale e internazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, capace di attrarre giovani talenti e leader scientifici, sviluppare strumenti e servizi di intelligenza artificiale per le imprese, favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e contribuire alla sovranità tecnologica italiana ed europea”. L’istituto punta a creare un ecosistema che unisca ricerca avanzata, applicazioni pratiche e supporto all’industria, rafforzando la competitività del Paese e stimolando la collaborazione tra mondo scientifico e imprenditoriale.

“Fondazione Chips-IT mira a consolidare il ruolo dell’Italia e dell’Europa in un settore oggi cruciale per la trasformazione digitale e la competitività industriale. La crescita è rapida: contiamo attualmente oltre quaranta dipendenti e prevediamo di raggiungere quota cento entro la fine del 2026”, ha evidenziato Sangiovanni-Vincentelli.