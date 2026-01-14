Stellantis lancia un’imperdibile promozione dedicata al mondo B2B e alle Flotte aziendali

Stellantis ha presentato la nuova iniziativa “Made in Italy for Business”, una promozione pensata specificamente per clienti B2B e flotte aziendali interessate a soluzioni di mobilità realizzate in Italia. L’obiettivo è valorizzare l’eccellenza produttiva nazionale, coniugando qualità costruttiva, innovazione tecnologica ed elevata efficienza operativa. Grazie alla sua capillare presenza industriale sul territorio, Stellantis è attualmente l’unico grande gruppo automobilistico in grado di offrire un portafoglio completo di veicoli “Made in Italy”, capace di rispondere alle diverse esigenze del mondo business: dalla mobilità cittadina ai veicoli per il trasporto professionale, fino alle auto destinate a ruoli direzionali e di rappresentanza.

L’iniziativa “Made in Italy for Business” in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia è in linea con il Piano strategico per l’Italia

Valida fino al 31 gennaio, questa promozione riguarda anche i modelli più compatti del gruppo Stellantis come ad esempio la Nuova Fiat 500 e Fiat Pandina, prodotti rispettivamente nello stabilimento di Mirafiori (TO) e in quello di Pomigliano d’Arco (NA), particolarmente indicati per l’utilizzo urbano e per le flotte aziendali che ricercano semplicità di gestione, contenimento dei costi di esercizio, agilità negli spostamenti quotidiani e dotazioni di sicurezza e connettività in linea con le aspettative del mondo B2B.

Nel comparto dei SUV e delle vetture di fascia medio-alta, Stellantis propone una selezione di modelli Made in Italy estremamente eterogenea per stile e soluzioni tecniche. L’offerta spazia dalle motorizzazioni tradizionali alle ibride, passando per le Plug-In Hybrid fino alle versioni completamente elettriche, così da coprire in modo trasversale le esigenze del mondo professionale. Ne è un esempio Alfa Romeo Tonale, prodotta a Pomigliano d’Arco, disponibile con canoni mensili a partire da 129 euro. Dallo stabilimento di Cassino arrivano invece Alfa Romeo Giulia e Stelvio, proposte tramite Evolease di Stellantis Financial Services Italia con formule di leasing a partire da 399 euro al mese.

Questi modelli si distinguono per comfort, avanzati sistemi di assistenza alla guida, qualità costruttiva e un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza, aspetti sempre più rilevanti nelle car list aziendali. A Melfi prendono forma Jeep Compass e la nuova Lancia Gamma, attesa nel corso dell’anno, pensate rispettivamente per chi cerca versatilità operativa e per ruoli di rappresentanza. Sempre nello stesso sito produttivo nasce anche la DS N°8, SUV Coupé elettrico di alta gamma, proposto con leasing a partire da 379 euro mensili.

La gamma “Made in Italy” di Stellantis si completa con i veicoli commerciali leggeri prodotti nello stabilimento di Atessa, tra cui Fiat Professional Ducato, Citroën Jumper, Opel Movano e Peugeot Boxer, riconosciuti da anni come punti di riferimento per le flotte professionali. Il Ducato, in particolare, si distingue per affidabilità, versatilità negli allestimenti e servizi dedicati al mantenimento della continuità operativa, ottimizzando il TCO. Grazie al programma Stellantis CustomFit, le aziende possono personalizzare i veicoli direttamente in fabbrica, assicurando standard elevati di qualità, sicurezza e tempi di consegna rapidi.

I vantaggi economici della promozione “Made in Italy for Business”, applicabili a modelli come Fiat Pandina, Nuova 500, Jeep Compass e ai veicoli commerciali, vanno da 900€ a 12.500€, da scoprire negli showroom della rete italiana di concessionari.

Questa iniziativa sottolinea con orgoglio il principio “Guidiamo automobili Made in Italy”, evidenziando eccellenza stilistica e tecnologica e il valore del know-how nazionale. Inserita nel Piano strategico per l’Italia 2024, autofinanziato e senza sussidi pubblici, la promozione punta a incrementare produzione di modelli elettrici e ibridi, tutelare l’occupazione e promuovere aggiornamento e riqualificazione del personale del Gruppo.