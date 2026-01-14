Nuova Alfa Romeo Giulietta: più bella di così sarebbe difficile

Nuova Alfa Romeo Giulietta rimane al centro dei desideri di molti fan del biscione e non solo. Al momento purtroppo il suo ritorno pare lontano anche se qualcuno forse fantasticando spera che la famosa vettura in arrivo entro il 2030 che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione possa essere proprio una sua erede. Al momento però è estremamente difficile che ciò possa accadere. Nonostante ciò sul web i fan del biscione e gli appassionati di motori continuano a sognare il ritorno del modello.

Sugar Design ha reinterpretato la nuova Alfa Romeo Giulietta proiettandola nel futuro

L’ultima ipotesi di come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta è quella che ci arriva dal creatore digitale Sugar Chow, l’artista virtuale meglio conosciuto sui social media come Sugar Design che su Instagram ha pubblicato nelle scorse ore la sua personalissima ipotesi di come potrebbe apparire esteticamente parlando una futura Giulietta.

Sugar Design ha reinterpretato la nuova Alfa Romeo Giulietta proiettandola nel futuro come una versione Quadrifoglio a trazione completamente elettrica. Il concept prende ispirazione tecnica dalla Leapmotor Lafa 5, una berlina compatta elettrica cinese destinata ad arrivare in Europa con produzione locale nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, a partire dalla seconda metà del 2026.

Questa possibile base industriale renderebbe teoricamente semplice una condivisione di piattaforma per un’ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta elettrica ad alte prestazioni, qualora il progetto venisse preso in considerazione a livello industriale. Tuttavia, il modello di origine asiatica non nasce con un’impostazione realmente sportiva: la potenza si ferma a circa 215 CV e le batterie previste hanno capacità comprese tra 56 e 67 kWh.

Per rispettare davvero la tradizione Quadrifoglio, la nuova Alfa Romeo Giulietta EV dovrebbe quindi adottare soluzioni tecniche profondamente riviste, in grado di garantire prestazioni, dinamica di guida e carattere coerenti con il DNA sportivo del marchio milanese. Come dicevamo però al momento sembra un po’ difficile che la Giulietta possa tornare. Però come diciamo sempre in questi casi la speranza è l’ultima a morire anche perchè nel settore auto le cose cambiano velocemente.