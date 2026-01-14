Questa Ferrari F310B vale più di una villa a Monte Carlo

Il 28 gennaio, Parigi non sarà solo la capitale della moda, ma il centro di gravità permanente per i collezionisti con il conto in banca a nove cifre. RM Sotheby’s batterà infatti all’asta la Ferrari F310B telaio 179, un pezzo di storia che profuma di benzina, gloria e quella sana spavalderia che solo Michael Schumacher sapeva infondere alle rosse di Maranello.

Questa monoposto non è solo una vettura da corsa: è una delle sole nove costruite per la stagione 1997. Sotto la carrozzeria fiammante pulsa un V10 aspirato da 730 cavalli, un urlo meccanico abbinato a un cambio sequenziale a sette rapporti che farebbe sembrare un’auto moderna un elettrodomestico silenzioso. Il telaio 179 ha calpestato l’asfalto sacro di Spa-Francorchamps sotto i piedi del Kaiser e ha servito fedelmente Eddie Irvine, segnando il momento in cui la Ferrari ha smesso di arrancare per tornare a sognare il titolo mondiale.

Michael Schumacher (GER) Ferrari 310B Scuderia Ferrari Marlboro 1st position – www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com © Copyright: Photo4 / XPB Images

Per chi ha paura di acquistare un “falso d’autore”, non c’è spazio per il panico. D’altronde, la vettura è dotata del prestigioso “Red Book” di Ferrari Classiche ottenuto nel 2007, che certifica l’assoluta originalità di motore, telaio e carrozzeria. È la prova del nove che distingue un cimelio storico da un costoso ammasso di bulloni. Non poteva essere altrimenti.

Il mercato non scherza. La F2001 di Schumacher è stata venduta recentemente per 15,98 milioni di euro, stabilendo un record che ha fatto saltare i tappi di champagne in tutta Maranello. La stima per questo gioiello oscilla tra i 5,5 e i 7,5 milioni di euro. Certo, una cifra che farebbe impallidire chiunque, ma il nome di Schumacher agisce come un moltiplicatore di valore magico.

Se il mercato macroeconomico non farà i capricci e i grandi collezionisti da tutto il mondo decideranno di darsi battaglia, potremmo assistere a un nuovo picco di follia collezionistica. In fondo, si tratta di un frammento autentico (bello grosso) della leggenda del 1997, oltre che un’occasione più unica che rara.