Fiat chiude il 2025 con oltre 35 riconoscimenti e rafforza il suo ruolo di leader in Brasile

In un ulteriore anno caratterizzato da risultati di primo piano nel mercato interno, Fiat chiude il 2025 rafforzando la propria posizione di riferimento in Brasile con la conquista di 35 riconoscimenti, stabilendo così il miglior risultato degli ultimi cinque anni. Questo successo è il riflesso di una gamma profondamente rinnovata, sempre più attuale e flessibile, sviluppata per rispondere in modo concreto alle aspettative dei clienti e alle diverse esigenze di mobilità. I numerosi premi ottenuti confermano non solo la solidità del marchio, ma anche la competitività dell’offerta della casa italiana nel panorama automobilistico brasiliano.

In Brasile Fiat ha battuto il suo record di premi negli ultimi cinque anni

Protagonista assoluta di questo traguardo è la Fiat Strada, che per il quinto anno consecutivo si conferma il veicolo più venduto in Brasile, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di best seller nazionale. Oltre ai risultati commerciali, il modello ha collezionato cinque importanti riconoscimenti in diverse categorie. Nella categoria “Small Pickup” ha ottenuto il premio “Best Resale Value” assegnato dalla rivista Quatro Rodas, oltre ai sigilli “Highest Resale Value” e “Clean Mobility Award” conferiti da AutoInforme. La Nuova Strada si è inoltre aggiudicata il premio “Flex Fuel Pickup – Silver” per il “Lowest Cost of Ownership”, sempre di Quatro Rodas, ed è stata eletta “Brazil’s Pickup” nell’ambito del “Brazilian Automotive Leaders Award”, promosso dal quotidiano Automóveis & Caminhões del Pará, a conferma della sua eccellenza complessiva.

Un altro highlight, anch’esso con 5 premi vinti, è stato il Fiat Fiorino, punto di riferimento nel segmento dei veicoli commerciali. Il furgone ha aperto la stagione dei premi dell’anno aggiudicandosi, ancora una volta, il “Lotus Award” nella categoria “Cargo Van”, durante la cerimonia di premiazione promossa dalla rivista Frota & Cia. Il Fiorino si è anche aggiudicato il premio “Best Resale Value” di Quatro Rodas nella categoria “Compact Commercial Van”. Inoltre, è stato premiato con il “Highest Resale Value Seal” e il “Clean Mobility Award” da AutoInforme, e come miglior veicolo commerciale leggero dal “Brazilian Automotive Leaders Award”.

i riconoscimenti hanno interessato l’intera gamma Fiat. Nei premi “Best Resale Value”, organizzati dalla rivista Quatro Rodas, Fiat Argo e Mobi si sono aggiudicati premi rispettivamente nelle categorie “Compact Hatchback” e “Subcompact Hatchback”. Lo stesso veicolo ha ricevuto anche premi per il “Lowest Cost of Ownership”. Tra i pick-up, il Toro è stato premiato nella categoria “Diesel Pickup” e il Fiat Titano nella categoria “Diesel Pickup – Bronzo”. Tra i SUV, la Pulse si è aggiudicata il premio “Compact SUV” e la Fastback si è aggiudicata la categoria “Compact SUV – Argento”. La Fiat Mobi si è distinta tra le “Hatchback”.

Al Clean Mobility Award, organizzato dall’agenzia AutoInforme, la casa torinese si è aggiudicata ancora una volta il grande successo. Tra i veicoli commerciali, il Fiat Scudo si è distinto nella categoria “Commercial Diesel fino a 2.0”, mentre il Fiat Ducato ha vinto nella categoria “Commercial Diesel oltre 2.0”. Il Fiat Toro si è distinto tra i pick-up diesel compatti. Per quanto riguarda i SUV, il Pulse ha ottenuto una doppia vittoria nella categoria “Entry SUV”, sia con la versione a combustione interna che con quella ibrida. Il Cronos si è distinto nella categoria “Compact Sedan oltre 1.0”.

Nel premio Highest Resale Value Seal, assegnato da AutoInforme, la Fiat Mobi è risultata vincitrice nella categoria “Entry/Combustion”. Altri importanti riconoscimenti sono arrivati. Ai premi Top Car 2025, Toro ha vinto nella categoria “Pickup Truck fino a R$ 189.999”, mentre il Fiat Titano si è distinto nel premio Abiauto tra i pickup e nel premio Trendcar nella categoria “Miglior Pickup con Telaio”. Ai Roda Rio Awards, il Fastback è stato scelto come “Auto più venduta a Rio de Janeiro”.

Oltre ai premi individuali per i suoi modelli, Fiat si è aggiudicata la categoria “Produttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri” al Brazilian Automotive Leaders Award, la categoria “Mobilità” agli Experience Awards e ha mantenuto una posizione di rilievo nella classifica Top of Mind Successful Brands MG, stilata dalla rivista MercadoComum, nella categoria “Leadership”.

Fiat si è distinta anche nei premi Pubblicità e Marketing. Il marchio è stato premiato al tradizionale Premio Annuario del Clube da Criação SP con le campagne “Gol Interrompido” (Goal Interrotto), “Pra bom entendedor, um minuto e meio basta” (Per chi capisce, un minuto e mezzo è sufficiente) e “BafOOHmetro” per la campagna di Carnevale di Fiat, e con i film “Líder de picapes Fiat” e “Like a Virgin” per i modelli ibridi.

Il marchio ha vinto anche il premio “Cannes Lions Bronze” nella categoria Direct – Uso della Trasmissione; “Effie Latam Gold” e “The One Show” nella categoria Film & Innovation – Use of Media in Film con la campagna “Gol Interrompido”, e ha vinto il bronzo ai premi “MMA Smarties 2025” con la campagna “Pra bom entendedor, um minuto e meio basta”, nella categoria Marketing con Creatori, Influencer e Celebrità.