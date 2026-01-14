Jeep al Vienna Drive 2026: con l’Avenger Black Edition e la nuova Compass

Jeep sarà presente al Vienna Drive 2026 con due modelli di grande rilievo, capaci di rappresentare in modo concreto e convincente il passo audace del marchio verso il futuro della mobilità, all’insegna dell’elettrificazione, dell’innovazione tecnologica e dello spirito d’avventura che da sempre contraddistingue il brand. La partecipazione all’evento viennese sottolinea l’impegno di Jeep nel proporre soluzioni moderne e sostenibili, senza rinunciare a prestazioni, carattere e identità.

Per la prima volta di fronte al pubblico austriaco la nuova Jeep Avenger Black Edition

Tra le novità più attese spicca la Jeep Avenger Black Edition, che fa il suo debutto ufficiale in Austria, arricchendo la già dinamica e apprezzata gamma Avenger con un’estetica completamente rinnovata, ancora più audace e distintiva. Questa versione introduce un linguaggio stilistico più deciso, capace di coniugare eleganza e personalità, offrendo un design complessivamente più raffinato e contemporaneo, pensato per un pubblico attento sia allo stile sia alla funzionalità.

Basata sul popolare allestimento Altitude, la Jeep Avenger Black Edition si distingue per una serie di elementi di design in nero che ne esaltano il carattere forte e sicuro di sé, rafforzando al contempo l’immagine robusta tipica del marchio. I dettagli scuri contribuiscono a creare un contrasto visivo sofisticato, che mette in risalto le linee compatte e scolpite del modello, offrendo una reinterpretazione elegante ma decisa del concetto di SUV urbano firmato Jeep.

Advertisement

La vera innovazione, tuttavia, risiede nei dettagli: il veicolo vanta vetri oscurati e una serie di tecnologie avanzate, tra cui Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida e un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. La versione e-Hybrid sarà esposta al Vienna Drive.

La presentazione in fiera è completata dalla nuova Compass, che sarà disponibile presso le concessionarie austriache a marzo. Che si tratti del traffico cittadino, dell’autostrada, della vita quotidiana o delle avventure all’aria aperta, la nuova Compass è stata sviluppata per stupire ovunque. Combina lo stile elegante e distintivo Jeep con un’ampia spaziosità e un’elevata flessibilità degli interni. Il modello è offerto con una gamma completa di propulsori che coprono l’intero segmento. La versione elettrica esposta vanta una potenza di 157 kW (213 CV) e un’autonomia fino a 500 km (ciclo combinato WLTP). Gli interessati avranno l’opportunità di ammirare da vicino i veicoli Jeep dal 15 al 18 gennaio . La fiera della mobilità si terrà nel padiglione B del Vienna Exhibition Centre.