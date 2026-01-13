Fiat Grande Panda protagonista del Portugal Electric Roadtrip

FIAT, in collaborazione con World Shopper/Viver Elétrico, ha inaugurato ieri un viaggio innovativo alla scoperta del Portogallo a bordo della FIAT Grande Panda 100% Elettrica. L’iniziativa ha dimostrato come la mobilità elettrica possa essere semplice e accessibile, anche per spostamenti più lunghi rispetto all’uso urbano previsto. Pur essendo progettata principalmente per la città, la Grande Panda Elettrica ha affrontato l’intero itinerario con facilità, mostrando che non servono batterie di grande capacità per viaggi confortevoli, senza stress e senza compromessi, unendo sostenibilità, praticità e autonomia reale in un’esperienza di guida concreta e coinvolgente.

Il Portugal Electric Roadtrip a bordo della FIAT Grande Panda si svolgerà dal 12 al 15 gennaio

Durante il viaggio, il Portugal Electric Roadtrip toccherà 11 concessionarie FIAT: Loures, Coimbra, Porto, Braga, Vila Real, Viseu, Guarda, Évora, Faro, Almada e Lisbona (Alfragide). Il viaggio sarà seguito sulle piattaforme digitali World Shopper/Viver Elétrico, con aggiornamenti quotidiani e contenuti aggiuntivi nei giorni successivi, tra cui video, immagini, consigli pratici e interviste realizzate presso le concessionarie.

Márcia Paulo, Direttore Marketing di FIAT Portogallo, sottolinea: “Il Portugal Electric Roadtrip ci permette di dimostrare, in condizioni reali, le capacità della FIAT Grande Panda. Nonostante il suo DNA urbano, il modello dimostra che la distanza non è un ostacolo, offrendo un’esperienza di guida confortevole, efficiente e accessibile. La versione La Prima unisce stile, innovazione e praticità, rafforzando la posizione della Grande Panda come punto di riferimento nel suo segmento.”

Advertisement

Fedele alla missione di FIAT di offrire libertà di scelta, la Grand Panda è disponibile in Portogallo con tre livelli di allestimento: Pop, Icon e La Prima e una gamma completa di motori: benzina, ibrido e 100% elettrico.

Posizionato al centro della nuova gamma globale del marchio, il modello si presenta come una soluzione pragmatica, inclusiva e accessibile. Ispirata allo spirito della Panda originale, si distingue per le proporzioni audaci, le linee semplici e gli elementi distintivi come i fari a LED in stile pixel, i fanali posteriori a forma di cubo e la scritta “PANDA” tridimensionale sulle portiere.

Advertisement

Gli interni privilegiano comfort e funzionalità, con soluzioni di stivaggio flessibili, tecnologie intuitive e un design orientato all’utente. Tra le innovazioni, spicca il cavo di ricarica a spirale integrato e facile da usare, che funziona fino a 7 kW AC ed è alloggiato sotto il cofano.

Al top di gamma, la versione La Prima coniuga stile e sostanza, con cerchi da 17″, barre al tetto, vetri oscurati e dettagli esclusivi. Gli interni includono rivestimenti pregiati, volante soft-touch, plancia “Bambox” e pannelli porta con inserti in tessuto, oltre a navigatore integrato, ricarica wireless, aria condizionata automatica, sensori di parcheggio e telecamera posteriore.

Advertisement

La FIAT Grande Panda Electric La Prima è dotata di un motore da 83 kW/113 CV e 122 Nm, alimentato da una batteria da 44 kWh (43,8 kWh utilizzabili), ricaricabile fino a 7,4 kW AC (11 kW optional) o 100 kW DC, che garantisce un’autonomia WLTP fino a 320 km e un consumo di 16,8 kWh/100 km.