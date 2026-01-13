DS N°4 BlueHDI: la vettura con motore turbo diesel è disponibile in Germania

DS Automobiles apre in Germania gli ordini per la nuova DS N°4 BlueHDI, la berlina premium con motore turbodiesel da 96 kW (130 CV), che unisce efficienza e piacere di guida. La vettura è proposta negli allestimenti Pallas, Étoile, Jules Verne e DS Performance Line, pensati per offrire comfort, tecnologia e stile distintivo. Il design raffinato e le soluzioni tecniche avanzate rendono la DS N°4 BlueHDI ideale per chi cerca eleganza e dinamismo nella guida quotidiana. Il prezzo di partenza parte da € 40.230, confermando il posizionamento premium del modello sul mercato tedesco.

La nuova DS N°4 BlueHDI coniuga elevata efficienza con il comfort di viaggio tipico del marchio

” In DS Automobiles, ci impegniamo fondamentalmente a soddisfare i desideri dei nostri clienti. Con la N°4, sfruttiamo quindi la flessibilità offerta dalla moderna piattaforma e ampliamo la gamma di motori con un turbodiesel. Con quattro diverse tecnologie di propulsione, tra cui la variante 100% elettrica E-Tense, la N°4 offre una delle gamme più ampie del suo segmento”, ha commentato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania.

Con la N°4, DS Automobiles, il marchio premium parigino del Gruppo Stellantis, offre un’elegante alternativa nel segmento delle compatte premium. Il design carismatico e la meticolosa lavorazione artigianale della berlina combinano un comfort sofisticato sulle lunghe distanze, una maneggevolezza sicura e una connettività moderna. Progettata presso il DS Design Studio di Parigi e prodotta a Rüsselsheim, in Germania, la DS N°4 unisce la tipica raffinatezza francese a tecnologie innovative. La piattaforma modulare EMP2 consente l’utilizzo di un’ampia gamma di tecnologie di propulsione, garantendo al contempo un’eccellente dinamica di guida.

La DS N°4, con i suoi 4,40 metri di lunghezza, unisce proporzioni armoniose a un design elegante e una presenza decisa. Il profilo laterale, caratterizzato da linee pulite e dettagli muscolosi, conferisce dinamismo e personalità. All’interno, la maestria artigianale di DS Automobiles è evidente in ogni dettaglio: ampio spazio, ergonomia e materiali pregiati creano un ambiente raffinato e confortevole. La plancia, le portiere e la console centrale, nel livello Étoile, sono rivestite in Alcantara, mentre le finiture opzionali in pelle Nappa con dettagli a cinturino d’orologio sono arricchite da inserti in frassino marrone. Le incisioni guilloché “Clous de Paris” e le cuciture a perle, ispirate all’haute couture, conferiscono agli interni un’eleganza unica e distintiva, rendendo ogni viaggio un’esperienza esclusiva.

La nuova DS N°4 BlueHDI è disponibile in quattro livelli di allestimento. Anche la versione base Pallas offre numerose funzionalità che sottolineano le aspirazioni premium di questa berlina compatta. Tra queste, il sistema di infotainment DS Iris con intelligenza artificiale integrata ChatGPT. L’ allestimento superiore Étoile aggiunge funzionalità come i fari anteriori DS Matrix LED Vision.

L’attuale modello della collezione DS N°4 BlueHDI Jules Verne rende omaggio all’autore, famoso per romanzi come “Il giro del mondo in 80 giorni”. Le dotazioni di serie includono l’esclusiva vernice esterna Night Flight e cerchi in lega da 19 pollici neri lucidi. I rivestimenti dei sedili sono in Alcantara o, a richiesta, in pelle Nappa. In omaggio al successo di DS Automobiles nel Campionato del Mondo di Formula E, la nuova N°4 BlueHDI DS Performance Line presenta dettagli di design ispirati al look della vettura da corsa elettrica DS E-Tense FE25. Questi dettagli sono definiti dai colori nero e oro.