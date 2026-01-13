Leasys firma un accordo di finanziamento con la Banca Europea per dare impulso alla mobilità a zero emissioni

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato un nuovo accordo di finanziamento a supporto del progetto “Pan-European Clean Fleet Transport“, che mira a promuovere la mobilità sostenibile in Europa. Il progetto prevede un prestito di 300 milioni di euro da parte della BEI e un coinvestimento equivalente di 300 milioni di euro da parte di Leasys, per un totale di 600 milioni di euro. Il progetto sosterrà l’implementazione di una flotta di 24.000 veicoli a zero emissioni in 10 paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Leasys e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato un nuovo accordo di finanziamento

Questa iniziativa rafforza la strategia di Leasys volta ad accelerare la transizione verso soluzioni di mobilità più pulite e ad ampliare l’accesso ai veicoli elettrici per aziende e privati. Si prevede che il progetto avrà significativi benefici ambientali, con flotte di veicoli che mostreranno prestazioni ben al di sopra delle attuali medie di mercato, contribuendo così alla riduzione delle emissioni, al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione dei livelli di rumore negli ambienti urbani. Sosterrà inoltre il rafforzamento della catena del valore della mobilità pulita in Europa, promuovendo l’innovazione nei mercati chiave e una più ampia adozione dei veicoli elettrici.

Andrea Bandinelli, CEO di Leasys: “Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con la BEI attraverso un accordo che accelera la diffusione di una flotta moderna, competitiva e completamente elettrica in tutta Europa. Questo finanziamento ci consente di rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di mobilità a zero emissioni da parte di aziende e privati ​​in tutti i nostri mercati”.

Advertisement

Ambroise Fayolle, Vicepresidente della BEI : “Sostenere i trasporti puliti è fondamentale per gli obiettivi climatici della BEI. Le società di leasing e noleggio, che gestiscono milioni di veicoli e modernizzano regolarmente le loro flotte, sono particolarmente adatte a svolgere un ruolo di primo piano nell’elettrificazione del parco veicoli europeo. Sostenere aziende come Leasys è un buon modo per sostenere la transizione dell’Europa verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.