Stellantis al centro della scena al Salone di Detroit 2026 con nuovi veicoli, ritorni iconici ed esperienze interattive

Stellantis si prepara a dare il massimo al Salone dell’Auto di Detroit 2026, mettendo la scelta dei clienti al centro dell’attenzione con un’entusiasmante esposizione di veicoli ed esperienze di consumo dei suoi marchi iconici, mentre l’azienda accelera verso il 2026. A partire dal 17 gennaio, i visitatori del salone dell’auto potranno sperimentare un mix dinamico di prestazioni a benzina, innovazione elettrificata, esposizioni interattive e divertimento per famiglie, che riflette l’attenzione di Stellantis nel fornire prodotti che i clienti desiderano e amano.

Tante novità per Stellantis in vista del Salone di Detroit 2026 che si aprirà il 17 gennaio

Nel 2026 Jeep festeggia il traguardo degli 85 anni portando al salone dell’auto tutta la sua anima avventurosa attraverso uno stand ricco e coinvolgente, pensato per soddisfare pubblici ed esigenze diverse. Tra i modelli esposti figurano la Jeep Cherokee con motorizzazione turbo ibrida, le versioni aggiornate di Grand Cherokee e Grand Wagoneer, l’inedita Jeep Recon 100% elettrica e alcune esclusive interpretazioni della Jeep Wrangler.

Protagonista è la nuova Jeep Cherokee 2026, che unisce stile iconico, versatilità ed efficienza in un SUV di medie dimensioni fedele al DNA del marchio. Il nuovo motore ibrido turbo quattro cilindri da 1,6 litri garantisce consumi contenuti e un’autonomia superiore agli 800 km.

Debutta inoltre a Detroit la Jeep Recon, primo SUV elettrico Trail Rated del brand. Pensata per l’off-road, offre trazione 4×4, 650 CV, 850 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, con un’autonomia fino a 400 km. A novembre, in onore dell’importante 85° anniversario del marchio, Jeep ha lanciato un audace tributo lungo un anno, leggendario come il marchio stesso. Ogni mese, per i prossimi 12 mesi, verrà svelato un nuovissimo modello di Jeep Wrangler.

I veicoli Twelve 4 Twelve, recentemente presentati, saranno in primo piano a Detroit. Il Camp Jeep tornerà a Detroit. I visitatori del salone dell’auto si allacceranno le cinture per un’avventura che metterà in mostra le leggendarie capacità off-road della gamma Jeep. Piloti professionisti accompagneranno gli ospiti attraverso un percorso accidentato, ricco di salite ripide, discese ripide e terreni impegnativi.

Ram rilancia la propria identità ad alte prestazioni annunciando il ritorno del celebre motore HEMI V-8 da 5,7 litri sul Ram 1500 Model Year 2026, disponibile su un’ampia gamma di versioni. Ora abbinato di serie al sistema mild hybrid eTorque, il V-8 eroga 395 CV e 410 lb-ft di coppia, esprimendo tutto il suo carattere attraverso lo scarico GT ad alte prestazioni.

Accanto a questa novità, Ram porta a Detroit modelli simbolo della massima potenza e robustezza. Debutta il Ram 1500 SRT TRX 2027, pick-up a benzina di serie più potente al mondo con 777 CV, mentre il nuovo Ram 2500 Power Wagon 2027 introduce per la prima volta il motore Cummins turbodiesel ad alte prestazioni, pensato per l’off-road estremo.

In mostra anche il Ram 1500 REV elettrico ad autonomia estesa e il ritorno ufficiale del marchio nella NASCAR Truck Series, con un progetto sportivo innovativo e altamente spettacolare. Sempre a proposito di Stellantis, l’esposizione del marchio FIAT include la nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025 , il perfetto equilibrio tra eleganza, stile e sostenibilità. Incarnazione del design made in Italy, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è un pezzo di design che riflette l’esperienza di Giorgio Armani e la raffinata arte del Centro Stile FIAT di Torino.

La Fiat 500e nel nuovo, brillante e accattivante colore esterno Tennis Ball, è un BEV a quattro posti alimentato da un sistema di batterie agli ioni di litio ad alto voltaggio, che si traduce in maggiore spazio interno e spazio di carico. Perfettamente proporzionata, con peso e aerodinamica ottimizzati, la Fiat 500e è la vettura ideale per il commuting urbano, ricca di stile e fascino, pur mantenendo la sua missione sostenibile.

Alfa Romeo continua a elevare il segmento dei SUV compatti premium con la rinnovata Alfa Romeo Tonale 2026, che ha fatto il suo debutto nordamericano lo scorso anno. Progettata per offrire un inconfondibile stile italiano con tecnologia avanzata, la nuova Tonale presenta un frontale audace e ridisegnato e dinamiche raffinate. Alimentata da un motore turbocompresso da 2,0 litri che eroga 268 CV ​​e 400 Nm di coppia, la Tonale 2026 offre dinamiche ai vertici del segmento con un telaio bilanciato, trazione integrale Q4, freni Brembo a quattro pistoncini e il rapporto di sterzo più diretto del segmento (13,6:1). La nuova Sport Speciale, in edizione limitata, esalta la sportività italiana di Tonale attraverso esclusivi interni bicolore in Alcantara e cerchi da 20 pollici di serie con design a tre fori.

Dodge porta potenza e innovazione al Salone dell’Auto di Detroit con un’audace gamma di veicoli ad alte prestazioni multi-energia, dalla Durango GT con motore HEMI, alla Dodge Durango SRT Jailbreak sovralimentata con motore HEMI da 710 cavalli – ora disponibile in tutti i 50 stati – alla nuovissima Dodge Charger R/T 2026 da 420 cavalli e alla Charger Scat Pack 2026 con motore SIXPACK da 550 cavalli.

Infine Stellantis approfitterà dell’occasione per mettere in evidenza il suo investimento di 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per far crescere il business nel mercato statunitense e aumentare la presenza produttiva nazionale. L’investimento è il più grande nei 100 anni di storia dell’azienda negli Stati Uniti e sosterrà l’introduzione di cinque nuovi veicoli e 19 ulteriori azioni di prodotto nell’intero portafoglio marchi in segmenti chiave; la produzione del nuovissimo motore a quattro cilindri; e l’aggiunta di oltre 5.000 posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.