The I.C.E. St. Moritz 2026: programma dell’evento per auto storiche e supercar

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con The I.C.E. St. Moritz 2026. Le date da segnare in agenda sono quelle di venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Solo pochi giorni ci separano da questo rendez-vous per auto da sogno, anticipato di un mese rispetto al tradizionale posizionamento. La variazione è stata determinata dalla voglia di evitare sovrapposizioni o eccessive vicinanze temporali con altre manifestazioni, per ottimizzare il coinvolgimento dei protagonisti.

Il lago ghiacciato della perla dell’Engadina, in Svizzera, si prepara a scaldare il cuore degli appassionati, con la fiamma della passione a quattro ruote. Ricordiamo che The I.C.E. St. Moritz è un concorso internazionale di eleganza per auto storiche (stradali e da corsa) e supercar, già molto affermato a livello globale, nonostante la giovane età. Il merito è della formula originale, oltre che della bravura degli organizzatori.

Nelle scorse edizioni sono entrate in scena auto straordinarie. Fra le tante, ne citiamo un paio del “cavallino rampante”, come le Ferrari 250 GTO e 250 Testa Rossa, giusto per dare una misura dei gioielli di cui si sta parlando. La cosa più sorprendente è che tali capolavori, dal prezzo milionario, vengono usati senza particolari cautele nella singolare cornice espressiva, sfidando il basso indice di aderenza del lago ghiacciato e delle strade circostanti, ma anche le temperature polari. Alla faccia di quanti pensano che possano stare solo in un garage climatizzato o sul red carpet degli eventi al Sole più esclusivi del pianeta.

The I.C.E. St. Moritz 2026 assegnerà, come sempre, degli importanti riconoscimenti, a 1.800 metri d’altitudine, in una delle perle mondiali del turismo invernale. Il 30 e 31 gennaio, il lago ghiacciato scelto per l’evento si trasformerà ancora una volta in uno straordinario palcoscenico, dove tanti gioielli automobilistici saranno celebrati come opere d’arte in movimento. Collezionisti, appassionati e visitatori internazionali saranno immersi in un’esperienza che unisce tradizione, stile e pura emozione sul ghiaccio.

Nata da un’idea di Marco Makaus nel 2019, la manifestazione svizzera ha creato un concetto senza precedenti nel mondo dei concorsi di eleganza: una fusione unica di arte e sport, statico e dinamico, in una location glamour e “ghiacciata”, il tutto nell’ossequioso rispetto del patrimonio ambientale e naturale dell’Engadina. Le auto partecipanti sono state accuratamente selezionate e l’accesso al pubblico è limitato, per salvaguardarne il valore inestimabile. Come al solito l’interesse dei collezionisti ha raggiunto picchi molto alti. Gli organizzatori si sono confrontati con un numero record di candidature. Molto difficile il processo di selezione, che ha condotto al parterre finale.

Si annuncia uno spettacolo pirotecnico, fatto di passione autentica per l’arte automobilistica, nelle varie declinazioni storiche. Le vetture gareggeranno in cinque categorie: Barchettas on the Lake, Open Wheels, Birth of the Hypercar, Icons on Wheels, Legendary Liveries. Ad assegnare i riconoscimenti, a partire dall’ambito Best in Show, saranno dei giurati di fama mondiale. The I.C.E. St. Moritz 2026 si svolgerà in due giorni: il primo con un’anteprima esclusiva, il secondo con una sfilata dinamica. Segue il programma di questo evento nel segno dell’Icestyle.

The I.C.E. St. Moritz 2026: gli appuntamenti

Foto The I.C.E. St. Moritz

Venerdì 30 gennaio 2026

9:00

Inaugurazione dell’I.C.E. Village sul lago

Apertura della Drivers’ Lounge agli ospiti sul lago

Inaugurazione della I.C.E. Art Show accanto al Kulm Hotel St. Moritz

Dalle 9:30

Concorso Internazionale di Eleganza

Esposizione statica sul lago

10:00 – 12:00

Mostra di auto d’epoca e inaugurazioni sul lago

12:00 – 14:00

Pranzo a buffet presso la Drivers’ Lounge

(Dress code: caldo e confortevole alpino)

Dalle 14:30

Sfilata di auto del Concorso di Eleganza sul lago

16:00 – 16:30

Cerimonia di premiazione – Best in Class, Best Sound sul lago

16:30

Fine delle attività sul lago

20:00

Chiusura della I.C.E. Art Show

Sabato 31 gennaio 2026

9:00

Inaugurazione dell’I.C.E. Village sul lago

Apertura della Drivers’ Lounge agli ospiti sul lago

Inaugurazione della I.C.E. Art Show accanto al Kulm Hotel St. Moritz

Dalle 9:15

Concorso Internazionale di Eleganza

Giri scenografici sul lago

12:00 – 14:00

Pranzo a buffet presso la Drivers’ Lounge

(Dress code: caldo e confortevole alpino)

Dalle 14:30

Concorso Internazionale di Eleganza

Giri scenografici sul lago

16:00 – 17:00

Cerimonia di premiazione: Hero Below Zero, Spirit of St. Moritz, Best in Show sul lago

17:00

Fine delle attività sul lago

20:00

Chiusura della I.C.E. Art Show

https://theicestmoritz.ch/event/

https://theicestmoritz.ch/press-release/the-i-c-e-st-moritz-2026-the-international-jury-announced/