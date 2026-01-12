Nuova Lancia Gamma: in Francia pensano sarà così e parlano di un prezzo di partenza di 59.000 euro

Nuova Lancia Gamma è la prossima novità per la gamma di Lancia che finalmente tornerà ad avere due modelli in gamma dopo non sappiamo quanti anni. Si tratterà della futura top di gamma un SUV coupé lungo circa 4,7 metri che come vi abbiamo già scritto in numerose occasioni debutterà nella seconda metà del 2026 e verrà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi sulla nuova piattaforma STLA Medium.

Il debutto della nuova Lancia Gamma avverrà nella seconda metà del 2026, le previsioni sul prezzo fanno discutere

A proposito della nuova Lancia Gamma oggi vi segnaliamo nuove indiscrezioni sul modello provenienti dalla Francia dove il sito Auto Journal ha dedicato un suo interessante articolo al prossimo modello di Lancia. Oltre a svelare in anteprima alcune caratteristiche del modello, il magazine automobilistico d’oltralpe ha pure pubblicato un nuovo render che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di questa vettura.

In realtà se la parte anteriore sembra davvero simile a quello che sarà il modello di produzione, alla parte posteriore pensiamo che il modello di produzione possa essere un po’ diverso. Inoltre fonti vicine a Stellantis che hanno già visto dal vivo il modello ci hanno detto che avrà tutte le caratteristiche di un SUV con altezza da terra abbastanza importante e molti muscoli. Qualcuno scherzosamente ha definito questa vettura una sorta di Lancia Ypsilon con gli steroidi.

I Francesi oltre ad indicare tutta una serie di caratteristiche che la nuova Lancia Gamma avrà ma che comunque sono già note, si è pure sbilanciata ad indovinare quello che sarà il prezzo di partenza di questo atteso modello destinato ad intercettare una nuova clientela fino ad oggi rimasta lontana dalla casa automobilistica piemontese.

Si dice infatti che il SUV possa avere un prezzo di partenza intorno ai 59 mila euro per la versione ibrida con l’elettrica pura che inevitabilmente costerà ben oltre i 60 mila euro. Insomma prezzi notevoli e inusuali per Lancia che essendo un brand premium deve per forza di cose dotarsi di vetture di questo tipo. Al momento si tratta solo di previsioni ma che stanno facendo molto discutere appassionati e addetti ai lavori. Ovviamente non possiamo escludere che i prezzi ufficiali saranno leggermente più bassi. Vedremo se il mercato apprezzerà o meno.