Jeep Avenger ha un problema con le frenate improvvise: richiamate oltre 21.000 unità nel mondo

Jeep Avenger è un modello di gran successo commerciale. Basti pensare che in Italia è stato il SUV più venduto in assoluto nel 2025 e una delle vetture con più immatricolazioni in generale. Anche nel resto dei paesi in cui viene commercializzata la nuova entry level di Jeep prodotta a Tychy in Polonia gode di una certa popolarità. Questo ovviamente non la rende esente da problemi o richiami. In particolare secondo quanto si evince da un recente richiamo che sta interessando oltre 21 mila unità in tutto il mondo, il modello pare avere qualche problema con le frenate improvvise. Questo almeno secondo quanto riportano in Germania i tedeschi di Auto, moto und sport che citano i dati ufficiali della KBA tedesca.

Il gruppo Stellantis sta richiamando in tutto il mondo circa 21.000 unità di Jeep Avenger

Secondo quanto riferito dalla KBA, l’Autorità Federale Tedesca per i Trasporti, si tratta di unità di Ieep Avenger prodotte fra il 2023 e il 2024. Il problema che ha causato questo richiamo riguarda la corrosione da sfregamento che si potrebbe verificare sui connettori del blocco elettrico di parcheggio.

In parole povere il problema segnalato sulla Jeep Avenger riguarda un malfunzionamento del blocco elettrico di parcheggio, che in alcuni casi può causare una perdita di potenza e frenate improvvise durante la guida. In officina, la soluzione consiste nella sostituzione del blocco di parcheggio e nella riparazione del cablaggio interessato.

Al momento, non sono stati riportati incidenti né danni a persone o cose legati a questa anomalia. Non è chiaro se tutte le motorizzazioni siano coinvolte, ma secondo quanto riportato da Auto Motor und Sport, il problema riguarderebbe esclusivamente le versioni BEV della Avenger. Si tratta quindi di un numero molto limitato di veicoli, considerando che le vendite delle Jeep Avenger elettriche in Italia rappresentano solo circa il 5-6 per centro del totale delle unità del modello.

Questo non è il primo richiamo che riguarda Jeep Avenger, almeno così dicono in Germania paese in cui dal 2023 il veicolo era stato richiamato altre 8 volte. Tra l’altro quello della frenata improvvisa non rappresenta una novità, il problema si era già palesato in precedenza.