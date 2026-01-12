Jeep Wrangler batte Ford Bronco: è il fuoristrada più venduto negli USA nel 2025

La sfida tra Jeep Wrangler e Ford Bronco è diventata uno dei confronti più seguiti nel mercato off-road statunitense degli ultimi anni. Entrambi i modelli sono iconici, con tetto removibile e progettati per chi ama l’avventura, ma i dati di vendita del 2025 confermano la supremazia della Wrangler.

Nel corso dell’anno, Jeep ha immatricolato 167.322 Jeep Wrangler negli Stati Uniti, segnando un incremento dell’11% rispetto al 2024. Nonostante le pressioni sui prezzi e l’aumento dei tassi di interesse, la domanda per il SUV americano è rimasta solida e costante. Solo negli ultimi tre mesi dell’anno sono state vendute 39.268 unità, grazie anche agli incentivi e agli aggiornamenti sugli allestimenti che hanno rinnovato l’interesse dei clienti.

Questi numeri sottolineano come la Wrangler continui a essere il punto di riferimento del mercato off-road americano, consolidando la sua reputazione di veicolo robusto e affidabile per chi cerca avventura e versatilità su ogni terreno.

A titolo di confronto, Ford ha consegnato ben 146.007 Bronco nel 2025, con un incremento del 33,7% su base annua. Le vendite nel quarto trimestre hanno totalizzato 36.086 unità, un risultato non da poco. Ford merita il merito di aver mantenuto lo slancio con la gamma Bronco. Tuttavia, nonostante il tasso di crescita del Bronco sia stato più elevato, il volume totale ha comunque favorito Jeep, e il volume è ciò che in definitiva definisce la leadership di mercato.

Uno dei maggiori vantaggi della Jeep Wrangler rimane la sua ampia scelta. Nel 2025, gli acquirenti potranno scegliere tra diversi stili di carrozzeria, allestimenti e propulsori, dai modelli Sport più essenziali alle varianti Rubicon di fascia alta progettate per i percorsi più impegnativi. Questa ampia gamma di opzioni consente a Jeep di attrarre sia chi si avvicina per la prima volta all’off-road, sia chi ama i rock crawler più accaniti e tutti gli altri.

Ma del resto la popolarità di Jeep Wrangler non sorprende. Questo veicolo non è solo un SUV: è l’erede diretta della leggendaria CJ, simbolo della trazione integrale americana. La sua autenticità e semplicità la rendono unica, scelta da chi desidera un veicolo costruito appositamente e non un’alternativa qualsiasi. Fondamentale è anche l’ecosistema post-vendita e comunitario: decenni di accessori, modifiche, club ed eventi creano un forte senso di appartenenza.