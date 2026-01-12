Fiat protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica da Mirafiori

Dopo essere passata dagli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Melfi e Modena la fiamma olimpica è giunta nella fabbrica di Mirafiori dove ad attenderla ha trovato il brand Fiat che come sappiamo in questo storico sito produce la 500e e da qualche mese anche l’attesa 500 Hybrid. La Fiamma Olimpica è giunta a Mirafiori ieri 11 gennaio dove era presente anche il presidente di Stellantis John Elkann.

A Mirafiori Fiat è la grande protagonista del passaggio della Fiamma Olimpica nella fabbrica

Ricordiamo che il viaggio della Fiamma, che sta attraversando oltre 300 comuni italiani in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, è iniziato lo scorso 6 dicembre. I marchi di Stellantis tra cui Fiat in qualità di Official Partner stanno accompagnando la Fiamma in questo viaggio attraverso l’Italia.

Il passaggio della Fiamma Olimpica nello storico stabilimento di Mirafiori, sede della nuova Fiat 500 Hybrid, ha rappresentato un momento simbolico di grande valore, confermando la condivisione da parte di FIAT dei principi dello spirito olimpico e il legame profondo con Torino e il suo territorio. L’iniziativa si è trasformata in un’occasione di forte partecipazione e orgoglio per l’azienda, coinvolgendo oltre 1.500 persone tra dipendenti e familiari. Alcuni collaboratori hanno avuto l’opportunità di affiancare la Fiamma lungo la linea produttiva nel ruolo di tedofori. La giornata si è conclusa con una cerimonia ufficiale alla presenza di John Elkann, Presidente di Stellantis, affiancato da Emanuele Cappellano e Olivier François, protagonisti dell’accensione della fiaccola.

Tra i protagonisti di questa memorabile giornata a Mirafiori anche l’attore Luca Argentero che sarà ambiasciatore dei prossimi Giochi Olimpici e Andrea Macrì, atleta Paralimpico di Hockey su ghiaccio. Tra l’altro i brand di Stellantis tra cui Fiat sono stati protagonisti anche in Piazza Castello dove si è concluso il passaggio della Fiamma Olimpica nella città di Torino culminato in un vero e proprio momento di festa.

Ricordiamo infine che in veste di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i brand Lancia, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth e Maserati forniranno circa 3.000 veicoli a supporto dell’evento. Oltre la metà della flotta sarà composta da modelli elettrificati, destinati a garantire la mobilità di atleti, volontari, staff organizzativo e federazioni per tutta la durata dei Giochi Olimpici.