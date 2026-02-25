Leapmotor B03X, ecco gli interni del SUV elettrico in arrivo in Europa

La Leapmotor B03X (nel mercato di esordio nota come A10) ha fatto il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Guangzhou lo scorso novembre, presentandosi come l’ennesimo robusto SUV elettrico compatto cinese che promette tanto e costa poco. Almeno per chi ha la fortuna di vivere dalla parte giusta del mondo. In Cina, infatti, questo modello sarà disponibile a meno di 100.000 yuan, circa 13.000 euro al cambio attuale. Una cifra che farebbe ridere qualsiasi concessionaria europea. Non può stupire, la moneta ha un peso diverso.

Il SUV misura 4.270 mm in lunghezza, 1.810 mm in larghezza e 1.635 mm in altezza, con un passo di 2.605 mm. Dimensioni compatte, perfette come quelle di una moderna city car elettrica che non cerca lo scontro con i SUV sovradimensionati amati dal mercato occidentale. In Cina arriverà con cerchi da 18 pollici, un frontale liscio dalla carrozzeria in plastica non verniciata, maniglie delle portiere semi-nascoste e il caratteristico motivo a LED dei fari anteriori che ormai è diventato un codice identificativo del marchio.

All’interno, la Leapmotor B03X, si svela in tutto il suo splendore e orgoglio. Il SUV compatto si presenta con un quadro strumenti da 8,8 pollici e un sistema di infotainment touchscreen da 14,6 pollici con risoluzione 2,5K e intelligenza artificiale integrata.

Il volante a due razze, la console centrale a doppia altezza con caricabatterie wireless e portabicchieri a vista, un tavolino pieghevole integrato nel sedile del conducente e un vano portaoggetti sotto il sedile posteriore completano un abitacolo che, sulla carta, promette praticità e tecnologia senza fronzoli.

Il SUV Leapmotor monta un motore elettrico sull’asse anteriore disponibile in due potenze: 95 o 122 CV. La batteria sarà offerta con capacità di 39,8 o 53 kWh, garantendo un’autonomia rispettivamente di 403 e 505 km secondo il ciclo CLTC. Cifre che nel mondo reale si ridurranno di un buon 20%, ma che restano comunque più che sufficienti per l’uso quotidiano.

In Cina, gli ordini al buio sono già stati accettati e il lancio è previsto per questa primavera. In Europa, dove gli interessi di Leapmotor sono rappresentati da Stellantis, il modello arriverà quest’estate non con il nome di A10, appunto, ma con il nome B03X. Dettaglio non trascurabile: la versione europea non avrà il sensore lidar sopra il parabrezza, previsto invece per il mercato cinese.

Quanto al prezzo europeo, beh, quello sarà comunicato “in prossimità della data di lancio”. Preparatevi a vedere quel 13.000 euro lievitare fino a cifre ben più rispettabili per i margini di chi vende.