ASI in Pista Spring Experience 2026: auto storiche in azione sul Circuito Tazio Nuvolari

“ASI in Pista Spring Experience” andrà in scena al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV). Questo appuntamento invernale, con la formula del track day, punta a soddisfare gli appassionati dallo spirito sportivo, che potranno vivere gradevoli momenti di energia dinamica. Per il suo svolgimento è stata scelta la giornata di domenica 1° marzo 2026. Solo poche ore ci separano, quindi, dall’apertura delle danze.

Organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, il rendez-vous motoristico di cui ci stiamo occupando è riservato alle auto storiche costruite fino al 2005 e a quelle da competizione costruite fino al 1995 suddivise nelle categorie Turismo, Formula, Sport Prototipi e Rally. Le adesioni sono state più che soddisfacenti. Circa un centinaio le vetture iscritte, in rappresentanza di un’ampia varietà di epoche e tipologie. Così “ASI in Pista Spring Experience” sarà in grado di soddisfare i diversi gusti e le varie esigenze, sotto il filo conduttore dell’amore per i mezzi a quattro ruote.

Il titolo di auto storica più anziana del gruppo è stato guadagnato da una Sport del 1948, allestita artigianalmente sull’autotelaio della popolare Fiat 500 “Topolino”. Può sembrare una creatura esotica dal punto di vista concettuale, ma non è tale, perché nel secondo dopoguerra, alla ripresa delle gare automobilistiche, molti artigiani e alcuni piloti, dalle possibilità economiche non sconfinate, decisero di convertire vetture piuttosto popolari in compatte creature da corsa, capaci di assecondare le loro ambizioni, in una tela piuttosto competitiva e, soprattutto, ricca di entusiasmo, per la ritrovata libertà, espressa sulle traiettorie delle performance.

Spetta a una Ferrari 612 Scaglietti del 2005 il titolo di auto più recente e prestazionale presente nella line-up dell’evento che andrà in scena questo fine settimana al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV). L’elegante granturismo di Maranello è fresca di ingresso nella famiglia delle “youngtimer“, dove si concentra l’interesse di molti giovani desiderosi di avvicinarsi all’automobilismo classico. Con “ASI in Pista Spring Experience” gli appassionati e i collezionisti potranno concedersi un tuffo nelle emozioni, vivendo una giornata dedicata alle belle auto e alla magia dei motori. Tutto questo in piena sicurezza e con molte possibilità di interazione, nel segno del comune collante.

Il programma dell’evento allestito dall’Automotoclub Storico Italiano prevede turni di giri liberi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con le auto suddivise in diverse batterie, in base all’epoca di appartenenza e alla tipologia. Previsti vari riconoscimenti. Il più ambito sarà il trofeo “Best of Paddock“, affiancato da premi di categoria per le auto più rappresentative dei gruppi pianificati. Buone notizie per il pubblico, che potrà vivere la manifestazione con ingresso completamente gratuito.

Fonte | Automotoclub Storico Italiano