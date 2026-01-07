Jeep supera le 10.000 immatricolazioni nel 2025 in Francia

Con 10.005 immatricolazioni nel 2025, Jeep supera la soglia delle 10.000 unità per il secondo anno consecutivo, dopo un 2024 da record. A questa performance contribuiscono le immatricolazioni della Jeep Avenger (100% elettrica, ibrida 2WD o 4WD e benzina), così come le continue forti immatricolazioni della Compass, la cui nuova generazione, completamente ridisegnata, arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2026.

Jeep rafforza ancora la sua posizione in Francia, in particolare grazie a Avenger

Tarik Yaou, Direttore di Jeep Francia, ha commentato: “Dopo un 2024 da record, il nostro obiettivo per il 2025 era di affermarci come un successo a lungo termine. Grazie all’impegno dei nostri team in Francia e di tutta la nostra rete, fortemente coinvolta, abbiamo superato ancora una volta la soglia delle 10.000 immatricolazioni. Il 2026 si preannuncia un anno positivo con l’arrivo di una nuova Jeep Compass che ha impressionato tutti coloro che hanno avuto la possibilità di provarla, e altre sorprese in arrivo! “

La Jeep Avenger si conferma come il modello di maggior successo del brand sul mercato francese, risultando il più immatricolato sin dal suo debutto. Questo risultato le consente di mantenere una presenza solida nel segmento delle autovetture, con una quota di mercato pari allo 0,43 per cento. Le performance del modello riflettono in modo chiaro l’orientamento strategico di Jeep verso la transizione energetica: secondo le previsioni, entro il 2025 la variante completamente elettrica rappresenterà circa un terzo del totale delle immatricolazioni, attestandosi al 32,6 per cento.

Il percorso di rinnovamento della gamma proseguirà all’inizio del 2026 con l’introduzione della nuova Jeep Compass nelle concessionarie. Il modello è già proposto nelle configurazioni e-Hybrid e a trazione interamente elettrica, mentre in una fase successiva saranno lanciate anche le versioni ibride plug-in e le varianti 4xe a zero emissioni, ampliando ulteriormente l’offerta tecnologica del marchio.