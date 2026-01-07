Alfa Romeo Junior Intensa sbarca in Giappone in sole 180 unità

Stellantis Japan ha annunciato il debutto sul mercato giapponese della serie speciale Alfa Romeo Junior Intensa, versione in edizione limitata del SUV compatto Alfa Romeo Junior. Il lancio è previsto per mercoledì 7 gennaio 2026, data a partire dalla quale il modello sarà ordinabile presso la rete ufficiale dei concessionari Alfa Romeo presenti su tutto il territorio nazionale. La disponibilità sarà estremamente contenuta, con una produzione complessiva fissata in sole 180 unità, destinate a un pubblico di appassionati e collezionisti. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico è stato stabilito in 5.080.000 yen, comprensivi di imposte. Questa iniziativa sottolinea la volontà del marchio di rafforzare la propria presenza in Giappone attraverso proposte esclusive e ad alto valore simbolico.

Limitata a 180 unità dal 7 gennaio arriva in Giappone Alfa Romeo Junior Intensa

Questa serie limitata, che simboleggia la passione di Alfa Romeo, è iniziata con la “Tonale Hybrid Intensa” lanciata lo scorso settembre e da allora è stata ampliata per includere i modelli Giulia e Stelvio. Alfa Romeo Junior Intensa ibrida conclude questa serie, che ha sempre enfatizzato il DNA unico di Alfa Romeo attraverso specifiche e dettagli unici che ne esaltano il design sofisticato ed esprimono la passione unica di Alfa Romeo.

Il modello base, la Junior Ibrida, è un SUV compatto che incarna l’estetica Alfa Romeo, combinando un sofisticato design italiano con la tecnologia ibrida avanzata. Combina il comfort urbano con la guida sportiva, offrendo un’esperienza di guida appassionante per l’uso quotidiano. Gli esterni della Junior Ibrida Intensa presentano esclusivi dettagli Intensa, che combinano una base nero lucido con accenti dorati. Inoltre, lo Scudetto nella versione Progresso (griglia a forma di scudo) con motivo a biscione è rifinito nello stesso colore della carrozzeria, aggiungendo ulteriore presenza ed eleganza alle splendide linee della carrozzeria.

Advertisement

Gli interni presentano accenti color cuoio e materiali in Alcantara, creando uno spazio di alta qualità che trasuda artigianalità. Il logo Intensa è inciso sui sedili e sul bracciolo centrale e la finitura meticolosa accentua il tocco esclusivo di questa vettura in edizione limitata.

Alfa Romeo Junior Intensa ibrida si distingue per una serie di elementi esclusivi che ne rafforzano il carattere sportivo ed elegante. All’esterno spicca il kit carrozzeria in nero lucido, impreziosito da raffinati dettagli in color oro, insieme allo scudetto Progresso in tinta con la carrozzeria. I cerchi in lega “Petali” da 18 pollici con finitura dorata contribuiscono a rendere l’insieme ancora più ricercato.

Advertisement

L’abitacolo è dominato da materiali di pregio, con sedili rivestiti in Alcantara ed ecopelle, arricchiti da cuciture color cuoio. Gli stessi richiami cromatici caratterizzano i rivestimenti interni e il volante in Alcantara e pelle, dotato di comandi audio integrati e del logo Intensa. L’auto è disponibile in due colori di carrozzeria: “Nero Tortona” (limitata a 100 unità) e “Rosso Brera con Tetto Nero” (limitata a 80 unità).