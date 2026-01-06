Alfa Romeo: un 2025 straordinario in Francia, +42% di immatricolazioni

Trainata dal successo di Junior, Alfa Romeo ha registrato in Francia 6.202 immatricolazioni nel 2025, segnando una crescita del 42% rispetto all’anno precedente. Il risultato evidenzia un significativo rafforzamento della presenza del marchio sul mercato francese. Particolarmente rilevante la performance nel canale delle vendite ai clienti privati, dove l’incremento ha raggiunto il 147%. Questo forte sviluppo ha consentito alla casa automobilistica del biscione di conquistare una quota di mercato pari allo 0,44%, confermando l’efficacia della strategia commerciale e dell’offerta di prodotto nel segmento di riferimento.

Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia, ha commentato: “Alfa Romeo Junior conquista gli appassionati del marchio e conquista nuovi clienti. Con questo modello, il marchio riconquista il suo posto al centro del mercato francese, superando alcuni dei suoi concorrenti di lunga data. Il nostro ecosistema è in una traiettoria positiva e lavoreremo nel 2026 per proseguire su questa strada con l’arrivo di una nuova Tonale e offerte ancora più interessanti, in particolare sulla Giulia“.

Lanciata nel 2024, l’Alfa Romeo Junior si è affermata sul mercato francese per il suo primo anno completo. Leader in termini di volumi di vendita su tutti i canali e nel segmento delle vendite private, l’Alfa Romeo Junior sfrutta la sua piattaforma multi-energia (100 per cento elettrica, ibrida, 2WD e 4WD) per conquistare oltre il 25 per cento del segmento B-SUV premium. Nel corso dell’anno, le immatricolazioni delle versioni 100 per cento elettriche (Elettrica e Veloce) hanno rappresentato il 28,6 per cento del totale del modello, arrivando addirittura al 33,4 per cento nella seconda metà dell’anno.

Presentata poche settimane fa, la nuova Alfa Romeo Tonale arriverà nelle concessionarie del Biscione in vista degli eventi Open House del 17 e 18 gennaio. La vettura della casa automobilistica milanese è offerta con tre motorizzazioni (ibrida, ibrida plug-in da 270 CV e diesel).

La nuova Tonale si distingue per un nuovo Scudetto, uno sbalzo anteriore più corto, nuovi cerchi e nuovi colori, oltre a carreggiate più larghe con cerchi da 19 e 20 pollici, un’esperienza di guida ottimizzata e nuovi interni con sedili riscaldati e ventilati, portellone posteriore hands-free e assistenza al parcheggio semi-autonoma.