Stellantis: le vendite aumentano del 4% negli USA nel quarto trimestre 2025

In America Stellantis ha chiuso il quarto trimestre con risultati positivi, totalizzando 332.321 veicoli venduti e segnando così il secondo trimestre consecutivo di crescita nel mercato statunitense nel corso del 2025. Nel confronto con l’ultimo trimestre del 2024, le vendite complessive negli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 4%, confermando un trend di progressivo rafforzamento della presenza del gruppo sul mercato nordamericano.

Secondo trimestre consecutivo di aumento delle vendite totali nel 2025 per Stellantis negli Stati Uniti

Anche il mese di dicembre ha fornito un contributo significativo a questo andamento favorevole: nel dicembre 2025, infatti, Stellantis ha consegnato 121.170 veicoli, facendo segnare anch’esso un aumento del 4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi risultati evidenziano una fase di recupero costante e una maggiore solidità commerciale, sostenuta da un’offerta di prodotto più competitiva e da una risposta positiva da parte dei clienti statunitensi.

“Con incrementi trimestrali consecutivi delle vendite e una crescita della quota di mercato, è chiaro che stiamo adottando le misure giuste per rilanciare la nostra attività negli Stati Uniti”, ha affermato Jeff Kommor, responsabile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. “C’è ancora molto lavoro da fare, ma quest’anno abbiamo fatto progressi con una gamma di propulsori diversificata, evidenziata dal ritorno dell’HEMI sul Ram 1500, dalla nuovissima Jeep Cherokee ibrida e dalla Jeep Recon completamente elettrica. Abbiamo chiuso il 2025 con una nota positiva e manterremo questo slancio nel 2026 con cinque nuovi modelli che stanno arrivando negli showroom: Jeep Cherokee, Recon, le rinnovate Grand Wagoneer e Grand Cherokee e la Dodge Charger SIXPACK”.

A ottobre, Stellantis ha annunciato un investimento di 13 miliardi di dollari in quattro anni negli Stati Uniti. Questo investimento, il più grande singolo nei suoi 100 anni di storia, amplierà la produzione statunitense del 50% con il lancio di cinque nuovi veicoli e 19 azioni di prodotto, creando oltre 5.000 nuovi posti di lavoro diretti negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Per l’intero anno solare 2025, l’azienda registra vendite totali di 1.260.344 veicoli, con un calo del 3% su base annua.

Il bilancio delle vendite evidenzia un quadro complessivamente molto positivo per i principali marchi del gruppo Stellantis, con risultati in crescita e segnali concreti di rafforzamento sul mercato. Jeep ha chiuso il 2025 con uno slancio significativo, trainata in particolare da Wrangler e Grand Cherokee, che hanno ottenuto il miglior mese di dicembre dal 2021. Le buone performance di fine anno hanno contribuito a un incremento delle vendite nel quarto trimestre, sostenute anche dal forte balzo del Gladiator e dall’ottimo andamento del Wagoneer. L’offerta di SUV sempre più completi e competitivi nel rapporto contenuti-prezzo, insieme a un piano di investimenti da 3,2 miliardi di dollari, ha permesso il lancio di nuovi modelli strategici, già in distribuzione presso la rete.

Ram ha registrato il miglior dicembre degli ultimi anni, con una crescita diffusa in tutti i segmenti e risultati particolarmente brillanti per la gamma 1500. L’annuncio del ritorno della TRX e delle nuove varianti Heavy Duty rafforza ulteriormente l’immagine del brand. Dodge ha beneficiato del successo della Durango e dell’avvio produttivo della Charger SIXPACK, premiata a livello internazionale. Chrysler continua a crescere nel segmento dei minivan, mentre FIAT consolida il ruolo della 500e e apre alla micromobilità negli Stati Uniti. Alfa Romeo, infine, ha acceso i riflettori con il debutto di nuovi modelli di grande valore simbolico e tecnologico.