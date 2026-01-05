Jeep: nel 2025 le vendite aumentano in Brasile, Compass leader del suo segmento per il nono anno di fila

Jeep si conferma un marchio di riferimento nel panorama dei SUV e chiude il 2025 con risultati commerciali superiori a quelli registrati nel 2024. L’anno si è concluso in modo particolarmente positivo grazie alle performance del mese di dicembre, che ha rappresentato il periodo migliore in termini di vendite, con 13.358 nuove immatricolazioni.

Jeep ha venduto oltre 38.000 unità nell’ultimo trimestre del 2025, il miglior trimestre dalla fine del 2022

Questo risultato ha avuto un peso rilevante sul consuntivo annuale, che si attesta complessivamente a 124.133 unità consegnate. All’interno di questo quadro, spicca ancora una volta il ruolo centrale della Jeep Compass, che per il nono anno consecutivo ha mantenuto la leadership nel segmento dei SUV medi. Con oltre 61.000 veicoli immatricolati, il modello continua a dimostrare una solidissima presenza sul mercato nazionale, confermandosi come uno dei pilastri fondamentali del successo commerciale del brand.

Un successo in Brasile fin dall’inizio della sua produzione, la Compass ha raggiunto il nono anno consecutivo come leader nel segmento dei SUV di medie dimensioni, un’impresa raggiunta da pochi nel mercato brasiliano. Le vendite della Compass sono cresciute durante tutto l’anno, raggiungendo un +22% rispetto alle immatricolazioni del modello nel 2024. Con una gamma ricca di tecnologia e potenza, la Compass ha ottenuto 61.262 immatricolazioni nel 2025 e una quota di mercato del 26% nella categoria. La Compass è stata l’unica SUV di medie dimensioni a superare la soglia delle 60.000 vendite nel 2025 e si è assicurata un posto nel gruppo ristretto dei 10 veicoli più venduti in Brasile lo scorso anno, considerando tutti i segmenti.

Il Commander, che ha venduto 2.555 unità a dicembre, ha chiuso l’anno con 17.790 unità vendute, con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Grazie alla sua versatilità, raffinatezza e capacità off-road, il Commander ha introdotto numerose novità nel corso del 2025, tra cui un nuovo motore turbodiesel da 2,2 litri e 200 CV e una riprogettazione completa che ha reso il modello ancora più attraente per i clienti brasiliani.

La Jeep Renegade, che nel 2025 ha festeggiato i 10 anni di produzione con una Special Edition degna di una Jeep, dotata di trazione integrale e design ispirato ai modelli classici del marchio, ha chiuso dicembre con 4.152 unità vendute e 44.797 immatricolazioni nell’anno. Unico B-SUV con versione 4×4, la Renegade incarna la linea iconica del marchio con grande forza e personalità in un segmento sempre più competitivo.

“Un anno molto positivo per Jeep, con oltre 124.000 unità vendute, nonostante le fluttuazioni del mercato brasiliano. Siamo riusciti a mantenere la nostra posizione di riferimento tra i SUV del Paese, abbiamo incrementato le vendite rispetto all’anno precedente e, ancora una volta, abbiamo dimostrato la forza della nostra Jeep Compass, leader di vendita nel segmento dei SUV di medie dimensioni fin dal suo lancio nel Paese e che chiude il suo nono anno consecutivo come leader assoluto!”, ha dichiarato Hugo Domingues, responsabile del marchio Jeep per il Sud America.

“Oltre alla crescita e ai traguardi raggiunti, abbiamo anche iniziato a prepararci per il 2026 di Jeep, con l’annuncio dell’arrivo dell’Avenger, il quarto modello del marchio prodotto in Brasile. Siamo felici e orgogliosi di ciò che abbiamo fatto nel 2025, ma anche molto emozionati e preparati per il 2026”, ha concluso Hugo.

Come annunciato in precedenza, nel 2026 la Jeep Avenger inizierà la produzione nello stabilimento di Porto Real a Rio de Janeiro, unendosi alla gamma brasiliana della casa americana di grande successo nel Paese, che comprende Renegade, Compass e Commander, oltre ai modelli importati che completano l’offerta Jeep ai clienti brasiliani.