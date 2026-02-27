Stellantis conferma il lancio del primo veicolo mild-hybrid flex-fuel a Goiana

Stellantis annuncia i prossimi passi del suo programma Bio-Hybrid e conferma il lancio del primo veicolo mild-hybrid flex-fuel concepito e prodotto presso il Goiana Automotive Hub di Pernambuco, sempre in Brasile, nella prima metà dell’anno. Il modello sarà equipaggiato con la tecnologia MHEV a 48V, una novità per l’azienda nel Paese.

Il nuovo modello è dotato di un motore elettrico multifunzione aggiuntivo che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento. Questo dispositivo è in grado di fornire energia sia meccanica che elettrica, generando coppia aggiuntiva per il motore a combustione del veicolo ed energia elettrica per caricare la batteria agli ioni di litio da 48 Volt aggiuntiva, che funziona in parallelo con il sistema elettrico convenzionale del veicolo. La gestione elettronica controlla il funzionamento tra le modalità di guida, ottimizzando l’efficienza e il risparmio di carburante e offrendo un’esperienza di guida ancora più piacevole per i clienti.

“Il Goiana Automotive Hub sta entrando in una nuova fase, in linea con il suo DNA pionieristico, all’avanguardia e dirompente, responsabile fin dalla sua inaugurazione della produzione di modelli con il più alto livello di sofisticatezza e tecnologia, creando tendenze e guidando diversi segmenti di mercato. La nostra pianificazione strategica per il Brasile e il Sud America continua, con piena autonomia per produrre localmente e offrire ai consumatori nuovi prodotti con diversi livelli di elettrificazione che soddisfino i desideri e le esigenze della regione”, celebra Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Stellantis ha recentemente confermato che quattro modelli dotati di tecnologia Bio-Hybrid saranno prodotti nel suo stabilimento di Pernambuco nel 2026. L’azienda ha inoltre annunciato la produzione di un veicolo Leapmotor a Goiana, ribadendo il suo impegno e la sua capacità di localizzazione, autonomia regionale e nuovi modelli in linea con il profilo dei clienti in Sud America.

Per accogliere l’arrivo dei nuovi modelli elettrificati, Stellantis ha iniziato a produrre nuovi cablaggi specifici presso il suo stabilimento di componenti di Jaboatão e ha migliorato diverse aree dello stabilimento di Goiana. La carrozzeria, le presse e le linee di assemblaggio hanno ricevuto le modifiche necessarie, consentendo la produzione di modelli con la nuova tecnologia Bio-Hybrid negli stessi stabilimenti in cui vengono assemblati i modelli con motore a combustione interna.

Nel 2024, Stellantis ha lanciato i primi modelli dotati di una tecnologia di propulsione mild-hybrid che combina energia termica flex-fuel ed elettrificazione, denominata Bio-Hybrid. Sviluppata da TechMobility – Stellantis Center for Product Development & Hybrid-Flex Mobility, il più grande in America Latina, la tecnologia sfrutta i punti di forza del Brasile massimizzando l’uso dell’etanolo. Nello stabilimento di Goiana, Stellantis è stata pioniera in Brasile iniziando ad alimentare le auto flex-fuel in uscita dalla catena di montaggio con etanolo al 100%, una pratica che verrà mantenuta per i modelli MHEV flex-fuel.

L’azienda prevede piattaforme elettrificate a diversi livelli nei prossimi anni per soddisfare i desideri dei consumatori locali, iniziando il percorso con la tecnologia mild-hybrid MHEV a 12V, che si concentra sull’accessibilità per i consumatori e sulla diffusione di una tecnologia di ibridazione a basso voltaggio e a basso costo. Entro il 2025, Stellantis aveva venduto oltre 24.900 veicoli con questa tecnologia in Sud America, tra cui i modelli Fiat Pulse e Fastback e le Peugeot 208 e 2008. Ora, l’azienda annuncia un nuovo passo avanti, con la nuova tecnologia mild-hybrid MHEV a 48V, proseguendo il suo piano di espansione dell’elettrificazione della sua gamma.

Stellantis continua ad accelerare il suo piano strategico nella regione, con un investimento di 32 miliardi di R$, il più grande nella storia dell’industria automobilistica sudamericana. Entro il 2026, l’azienda sta preparando 16 nuovi modelli e aggiornamenti, tra cui un totale di sei veicoli dotati di tecnologia bio-ibrida e prodotti in Brasile.