Nuova Alfa Romeo Brera: aumenta la nostalgia con la nuova ipotesi digitale

Oggi vi mostriamo un nuovo render che ipotizza quello che sarebbe oggi l’aspetto di una Nuova Alfa Romeo Brera nel caso in cui il mitico modello del biscione fosse stata confermata nella gamma del biscione anche ai tempi attuali. Si tratta di un render del creatore digitale Emiliano Lavalle condivisa nel gruppo Facebook Alfa Romeo Italian Style in cui spesso vengono proposte nuove ipotesi su vari modelli del biscione passati e futuri. Che dire di questo render se non che ci fa venire tanta ma proprio tanta nostalgia di questo mitico modello che in chiave moderna siamo convinti farebbe ancora oggi la sua figura anche se probabilmente, visto l’attuale orientamento del mercato, non sarebbe poi un’ipotesi così proponibile purtroppo.

Nuova Alfa Romeo Brera: una nuova suggestiva ipotesi che ci fa venire tanta nostalgia

La bellezza di questo render sulla nuova Alfa Romeo Brera sta nel fatto che a differenza di altri recenti render su questo stesso modello fin troppo futuristici questo invece sembra essere davvero vicino nello stile alle attuali vetture che compongono la gamma del biscione e questo ovviamente finisce per aumentare la credibilità di questa ipotesi di design che sicuro fa sognare i numerosi fan del biscione in Italia e nel mondo. Non ci sorprende quindi che su Facebook i commenti degli alfisti a proposito di questo render siano stati veramente entusiastici. Qualche utente addirittura ha affermato che questa auto così come immaginata in questa creazione digitale da Emiliano Lavalle sia un vero e proprio sogno che tutti o quasi gli alfisti vorrebbero vedere realmente in strada.

Secondo alcuni una vettura come questa nuova Alfa Romeo Brera sarebbe davvero perfetta come vettura da collocare nella gamma di Alfa Romeo tra Junior e Tonale invece del solito crossover compatto che ormai inizia a stancare anche se purtroppo sappiamo che ciò non sarà possibile dato che a comandare ancora una volta sarà il mercato in cui crossover e SUV dominano incontrastati.