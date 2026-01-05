Peugeot domina il Portogallo: cinque anni di leadership e boom elettrico

Il Portogallo non è solo la terra delle spiagge ventose e per Stellantis è stato un terreno di conquista davvero degno di nota. Infatti, il Paese è diventato ufficialmente il feudo di Peugeot. Il marchio del Leone ha appena festeggiato un traguardo che definire “storico” è quasi un eufemismo, chiudendo il 2025 al vertice per il quinto anno consecutivo.

Secondo i dati ACAP, non c’è stato segmento che sia sfuggito agli artigli francesi di Peugeot. Autovetture e veicoli commerciali leggeri hanno davvero fatto breccia nel cuore e nel portafoglio di tantissimi clienti. Quello del brand del gruppo Stellantis si delinea ormai quasi come un monopolio.

Con 27.289 unità vendute e una quota di mercato totale del 10,6%, Peugeot è stata la scelta preferita dai portoghesi nell’anno appena concluso. La parte del leone, letteralmente, l’ha fatta la Peugeot 2008, l’auto più desiderata con 7.463 immatricolazioni, seguita dalla piccola 208 con 5.066 unità.

Advertisement

La vera sorpresa è il successo dei mezzi da lavoro: il Peugeot Partner, prodotto a Maringá, ha piazzato 4.642 unità, contribuendo a una quota mostruosa del 17,4% nel settore dei furgoni leggeri.

In totale, Peugeot ha piazzato ben quattro modelli nella top ten delle vendite nazionali, includendo anche la 308. Dove il marchio ha davvero messo il turbo è nel mercato dei veicoli elettrici. Mentre molti marchi arrancano, Peugeot ha visto le sue vendite elettriche aumentare del 138%, assicurandosi l’8,6% del mercato a batteria con 4.742 unità consegnate. Anche tra i corrieri e gli artigiani l’elettrificazione corre veloce. Nel mercato degli e-LCV (i commerciali elettrici), il Leone detiene una quota del 16,5%.

Advertisement

Ana Gema Ortega, Direttrice di Peugeot Portogallo e Spagna, si dice estremamente orgogliosa di questa leadership, dichiarando che il marchio è “completamente preparato per il futuro”. E guardando ai numeri, sembra che il futuro portoghese sarà dipinto di blu Peugeot, con buona pace della concorrenza.