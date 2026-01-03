Fiat consolida la sua leadership in Brasile per il quinto anno consecutivo e Strada si conferma il veicolo più venduto 

Fiat continua a scrivere una storia di leadership, prestigio, spirito pionieristico e innovazione in Brasile. Per il quinto anno consecutivo, il marchio è il più venduto nel mercato di quel paese: nel 2025 ha raggiunto una quota di mercato del 20,9% e 533.739 unità immatricolate, con un solido vantaggio di 94.800 unità sul secondo marchio classificato.
Fiat guarda al futuro e nel 2026 festeggerà 50 anni in Brasile, con importanti novità in programma per i prossimi anni
Ancora una volta, Fiat Strada si conferma il veicolo più venduto nel Paese, considerando tutti i segmenti di mercato – autovetture, pick-up e veicoli commerciali leggeri – per il quinto anno consecutivo. Il pick-up ha registrato 142.901 unità e una quota di mercato del 5,6%. Oltre a Fiat Strada, al primo posto in classifica, Fiat occupa anche la terza e l’ottava posizione nella classifica generale delle vendite con Argo (102.636 unità) e Mobi (73.013 unità).
Fiat è leader anche in diversi segmenti di mercato. Tra i pick-up, rappresentati da Strada, Toro e Titano, si sono registrate 201.470 unità e una quota di mercato del 42,1% nella categoria. Considerando le berline, con Argo e Mobi, si sono registrate 175.680 immatricolazioni e una quota del 28,4% nel segmento, con un significativo aumento di 5,2 punti percentuali di quota di mercato rispetto allo scorso anno.
Un’altra categoria in cui Fiat mantiene una leadership costante è quella dei Van, con Fiorino (leader da dodici anni consecutivi), Scudo (leader dal suo debutto nel 2022) e Ducato. In questo segmento sono state vendute 28.288 unità, pari a una quota di mercato del 34,8% nel 2025. Dal lancio dei SUV ibridi Pulse e Fastback, il marchio è leader anche in questa categoria, registrando oltre 42.000 unità e una quota di mercato del 24,3% quest’anno.
“Abbiamo concluso un altro anno al primo posto nel mercato brasiliano. Manteniamo questa posizione da cinque anni consecutivi, il che ci rende orgogliosi e ci carica di un’enorme responsabilità. Questi risultati sono il frutto di un portafoglio completo, progettato per soddisfare i desideri dei consumatori in tutti i segmenti, e ci garantiscono una leadership diversificata. In altre parole, Fiat conosce e guida tutte le categorie di mercato, senza distinzione tra autovetture, veicoli commerciali leggeri e pick-up”, commenta Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.
Rispecchiando i risultati dell’anno, Fiat ha guidato anche l’ultimo mese del 2025 con 53.340 unità immatricolate, oltre ad avere la Strada al primo posto (14.536 unità) e la Argo in quinta posizione (10.256 unità). Tra i segmenti, la leadership è stata mantenuta. Tra i pick-up, le unità vendute sono state 21.485 e la quota di mercato è stata del 42,9%, con la Strada in testa tra i B-Pickup (14.536 unità e il 64% della categoria) e la Toro tra i C-Pickup (6.275 unità e il 48,9% della categoria).
Tra le hatchback, la Mobi si è classificata al primo posto con 6.432 unità e il 39,4% del segmento A-Hatch; al secondo posto si è piazzata la Argo con 10.256 unità immatricolate e il 23,1% tra i modelli B-Hatch. Nella categoria Furgoni, Fiat ha mantenuto il primo posto con 2.659 unità e una quota di mercato del 38,1% a dicembre. Il Fiorino ha guidato con 2.106 unità e il 74,9% del segmento B+C-Van. E lo Scudo è stato il D-Van più venduto, con 313 unità e una quota di mercato del 30,2%.
Il prossimo anno sarà un anno speciale per Fiat in Brasile, che celebrerà cinque decenni di presenza nel Paese, segnando anche l’inizio di un processo di rivitalizzazione del suo portafoglio nazionale. A partire dal prossimo anno, ogni anno verrà lanciato un modello completamente nuovo fino alla fine del decennio, rappresentando cinque nuovi prodotti sul mercato brasiliano entro il 2030.