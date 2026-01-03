Fiat consolida la sua leadership in Brasile per il quinto anno consecutivo e Strada si conferma il veicolo più venduto 

Fiat continua a scrivere una storia di leadership, prestigio, spirito pionieristico e innovazione in Brasile. Per il quinto anno consecutivo, il marchio è il più venduto nel mercato di quel paese: nel 2025 ha raggiunto una quota di mercato del 20,9% e 533.739 unità immatricolate, con un solido vantaggio di 94.800 unità sul secondo marchio classificato.

Fiat guarda al futuro e nel 2026 festeggerà 50 anni in Brasile, con importanti novità in programma per i prossimi anni

Ancora una volta, Fiat Strada si conferma il veicolo più venduto nel Paese, considerando tutti i segmenti di mercato – autovetture, pick-up e veicoli commerciali leggeri – per il quinto anno consecutivo. Il pick-up ha registrato 142.901 unità e una quota di mercato del 5,6%. Oltre a Fiat Strada, al primo posto in classifica, Fiat occupa anche la terza e l’ottava posizione nella classifica generale delle vendite con Argo (102.636 unità) e Mobi (73.013 unità).

Fiat è leader anche in diversi segmenti di mercato. Tra i pick-up, rappresentati da Strada, Toro e Titano, si sono registrate 201.470 unità e una quota di mercato del 42,1% nella categoria. Considerando le berline, con Argo e Mobi, si sono registrate 175.680 immatricolazioni e una quota del 28,4% nel segmento, con un significativo aumento di 5,2 punti percentuali di quota di mercato rispetto allo scorso anno.

Advertisement

Un’altra categoria in cui Fiat mantiene una leadership costante è quella dei Van, con Fiorino (leader da dodici anni consecutivi), Scudo (leader dal suo debutto nel 2022) e Ducato. In questo segmento sono state vendute 28.288 unità, pari a una quota di mercato del 34,8% nel 2025. Dal lancio dei SUV ibridi Pulse e Fastback, il marchio è leader anche in questa categoria, registrando oltre 42.000 unità e una quota di mercato del 24,3% quest’anno.

“Abbiamo concluso un altro anno al primo posto nel mercato brasiliano. Manteniamo questa posizione da cinque anni consecutivi, il che ci rende orgogliosi e ci carica di un’enorme responsabilità. Questi risultati sono il frutto di un portafoglio completo, progettato per soddisfare i desideri dei consumatori in tutti i segmenti, e ci garantiscono una leadership diversificata. In altre parole, Fiat conosce e guida tutte le categorie di mercato, senza distinzione tra autovetture, veicoli commerciali leggeri e pick-up”, commenta Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Advertisement

Rispecchiando i risultati dell’anno, Fiat ha guidato anche l’ultimo mese del 2025 con 53.340 unità immatricolate, oltre ad avere la Strada al primo posto (14.536 unità) e la Argo in quinta posizione (10.256 unità). Tra i segmenti, la leadership è stata mantenuta. Tra i pick-up, le unità vendute sono state 21.485 e la quota di mercato è stata del 42,9%, con la Strada in testa tra i B-Pickup (14.536 unità e il 64% della categoria) e la Toro tra i C-Pickup (6.275 unità e il 48,9% della categoria).

Tra le hatchback, la Mobi si è classificata al primo posto con 6.432 unità e il 39,4% del segmento A-Hatch; al secondo posto si è piazzata la Argo con 10.256 unità immatricolate e il 23,1% tra i modelli B-Hatch. Nella categoria Furgoni, Fiat ha mantenuto il primo posto con 2.659 unità e una quota di mercato del 38,1% a dicembre. Il Fiorino ha guidato con 2.106 unità e il 74,9% del segmento B+C-Van. E lo Scudo è stato il D-Van più venduto, con 313 unità e una quota di mercato del 30,2%.

Advertisement

Il prossimo anno sarà un anno speciale per Fiat in Brasile, che celebrerà cinque decenni di presenza nel Paese, segnando anche l’inizio di un processo di rivitalizzazione del suo portafoglio nazionale. A partire dal prossimo anno, ogni anno verrà lanciato un modello completamente nuovo fino alla fine del decennio, rappresentando cinque nuovi prodotti sul mercato brasiliano entro il 2030.