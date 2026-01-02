Fiat si conferma nel 2025 il marchio di auto più venduto in Italia

Fiat ha chiuso nel migliore dei modi il suo 2025 in Italia. Lo scorso anno infatti la casa torinese si è confermata ancora una volta come il marchio con più immatricolazioni di auto del nostro paese. Secondo quanto confermato dai dati ufficiali pubblicati da Dataforce infatti il marchio di Stellantis ha fatto registrare 193.086 immatricolazioni che rappresentano un quota di mercato complessiva del 11,3 per cento, pari ad una crescita di 0,6 punti percentuali grazie ad oltre 4.000 immatricolazioni in più rispetto all’anno 2024.

Per quanto riguarda il segmento delle auto, le immatricolazioni registrate da Fiat sono state esattamente 143.017 immatricolazioni, che corrispondono per la precisione al 9,4 per cento di quota di mercato, un dato che rappresenta una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Leader delle vendite tra le auto presenti nella gamma della casa torinese si conferma la Panda Hybrid, ora diventata Pandina, che si conferma come la vettura più venduta in Italia con 102.597 unità, più del doppio rispetto al modello più vicino come numero di vendite.

Fiat Panda Hybrid, che come sappiamo è il cuore pulsante dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, è apprezzata dal grande pubblico ormai da anni per l’efficienza del motore, la maneggevolezza e il prezzo accessibile. Il modello offre anche un pacchetto di sicurezza aggiornato, comprendente sistemi di assistenza alla guida come riconoscimento segnali, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza, rilevamento stanchezza e sensori di parcheggio posteriori.

Nel 2026, questa vettura sarà affiancata in gamma anche dalla Nuova 500 Hybrid, prodotta a Torino presso lo stabilimento Stellantis Mirafiori. Con questa aggiunta la casa italiana pensa di avere le carte in regolare per rafforzare ancor di più la sua leadership nel segmento delle city car. Buone performance arrivano anche dalla 600, che nel 2025 ha registrato 20.457 immatricolazioni e che presto vedrà l’ampliamento della gamma con le nuove versioni 600 Sport edizione Milano Cortina 2026, una serie speciale che celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici e l’autentica passione italiana.

Fiat Grande Panda che ha debuttato ad inizio anno si conferma come uno dei modelli che cresce meglio sul mercato italiano concluendo il suo anno con la bellezza di 11.175 unità vendute. Nel 2026 lìche è appena iniziato la gamma di questa vettura si arricchirà ulteriormente con la nuova motorizzazione turbo 1.2L a benzina abbinata al cambio manuale a 6 marce, che si aggiunge alle versioni elettriche e ibride già disponibili, garantendo maggiore versatilità. Ricordiamo che di questa auto si dice anche che possa arrivare entro fine anno pure la versione 4X4 che sicuramente potrebbe dare una grossa mano nel far crescere ancora le sue vendite.

La casa torinese si conferma leader nel segmento dei quadricicli elettrici con la Topolino che chiude il 2025 al primo posto tra i quadricicli elettrici più venduti con 3.987 immatricolazioni e il 43 per cento di quota di mercato. Non sorprende dunque che già si pensi all’arrivo di un secondo quadriciclo questa volta di categoria L7.

Per quanto riguarda invece il settore dei veicoli commerciali, segnaliamo che Fiat Professional continua a registrare risultati importanti facendo segnare oltre 50.000 immatricolazioni un dato che rappresenta una quota di mercato del 26,4 per cento, con una crescita di 2,8 punti percentuali rispetto a quanto avvenuto nel corso del 2024.

Sicuramente spicca il risultato di Fiat Ducato, il modello prodotto presso lo stabilimento di Atessa, che ha registrato 20.659 unità immatricolate, oltre 900 in più rispetto al 2024. Ducato ornai è un vero e proprio punto di riferimento per tutti i professionisti grazie a caratteristiche quali versatilità, sicurezza e affidabilità, che lo rendono un veicolo perfetto a soddisfare le esigenze di molti professionisti.

Doblò Van conferma il suo ruolo di leader nel segmento dei van compatti, con 20.000 immatricolazioni e un incremento di 7.297 unità rispetto a quanto avvenuto nel corso del 2024. Grazie a maneggevolezza e praticità, questo modello senza dubbio rappresenta la scelta ideale per chi opera in contesti urbani senza rinunciare alla capacità di carico.