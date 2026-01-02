Nuova Fiat Pandina: nel 2026 conosceremo data di debutto, design, motori e forse anche prezzo di partenza

Nuova Fiat Pandina è una delle auto più attese tra quelle che nei prossimi anni saranno lanciate sul mercato da Stellantis. Il suo arrivo è considerato determinate per il futuro di Fiat e anche per quello dello stabilimento di Pomigliano dove l’auto quasi certamente sarà prodotta. Nel corso del 2026 è molto probabile che conosceremo finalmente tutta una serie di cose su come sarà questa vettura e su quando finlamente la vedremo.

Il 2026 sarà un anno chiave per Fiat in quanto sapremo molte cose a proposito della nuova Fiat Pandina

Nuova Fiat Pandina arriverà di certo entro la fine del decennio. Al momento però non si conosce l’anno esatto. Molte voci dicono che l’anno giusto potrebbe essere il 2028 ma sono in tanti a pensare che prima del 2030 difficilmente vedremo arrivare questa auto. Chissà che alla fine dunque non sia proprio il 2029 l’anno giusto. Questo lo sapremo tra circa 6 mesi infatti siamo sicuri che nel futuro piano industriale di Stellantis che verrà annunciato da Antonio Filosa questa sarà una delle novità più importanti per il brand Fiat.

La nuova Fiat Pandina avrà il delicato compito di sostituire l’attuale generazione del modello che vende ancora oggi caterve di unità specie in Italia. Non sarà dunque facile essere la sua erede. Nel 2026 dovrebbero arrivare importanti conferme anche per quanto riguarda il design di questo modello che si prevede simile a quello della Fiat Grande Panda ma con una dimensione più compatta. Si parla di una vettura lunga 3,6 metri. Sempre entro fine anno capiremo se la vettura sarà solo elettrica o se ci potrà essere spazio anche per qualche versione ibrida. Smebra invece da escludere per adesso la presenza di motori a benzina. Questo sempre che nel frattempo le normative europee non cambino completamente cosa che non possiamo ancora escludere del tutto.

Nuova Fiat Pandina dovrebbe rappresentare una nuova generazione di auto elettriche di Stellantis che grazie alle nuove tecnologie in arrivo dovrebbe offrire molta più autonomia e potenza a fronte di prezzi più vicini se non addirittura uguali a quelle di eventuali versioni ibride o a benzina. Sembra più difficile che possano essere rivelati i prezzi di questa auto dato che di solito questo avviene quando si aprono gli ordini e dunque dopo che l’auto è stata già presentata. Tuttavia non possiamo escludere che alcune indicazioni sui prezzi di partenza vengano dato nel corso dell’anno.

Del resto parliamo di una vettura che punterà forte sul rapporto qualità prezzo ed in merito si fanno molte supposizioni. Si dice infatti che una versione ibrida potrebbe partire da meno di 12 mila euro mentre sembra certo che la versione completamente elettrica possa partire da meno di 15 mila euro ma qualcuno addirittura crede che qualora la tecnologia lo consentirà allora questo prezzo potrebbe scendere ulteriormente dando per davvero il via alla rivoluzione elettrica di cui questa auto in futuro potrebbe diventare uno dei maggiori artefici quanto meno in Italia.