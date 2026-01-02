Stellantis leader delle vendite di auto e veicoli commerciali in Francia nel 2025

Nel 2025 Stellantis France conferma la sua posizione di leader nei segmenti autovetture e veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato superiore al 28%. Quattro modelli Peugeot e Citroën sono tra le 10 autovetture più vendute dall’inizio dell’anno: Peugeot 208, Citroën C3, Peugeot 2008 e Peugeot 3008.

Con una quota di mercato cumulativa del 28% Stellantis è stata leader delle vendite in Francia per le auto e i veicoli commerciali

“I risultati del 2025 confermano la solidità della nostra strategia multi-energia e la pertinenza della nostra offerta nel soddisfare le aspettative dei clienti francesi. Con una quota di mercato del 28% nei segmenti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e una netta leadership nei propulsori ibridi ed elettrici, Stellantis si sta affermando come attore chiave nella transizione energetica. Stiamo perseguendo la nostra ambizione: offrire soluzioni innovative e sostenibili, consolidando al contempo la nostra posizione di leadership nel mercato francese”, ha commentato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis: Peugeot è leader in Francia per le vendite di veicoli ibridi (HEV/PHEV) nelle categorie autovetture e veicoli commerciali leggeri e anche in quella in cui sono combinati autovetture e veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 16,9% in tutti i canali. Questa performance si basa sulla forza dei suoi modelli, tre dei quali rientrano nella top 10 delle autovetture più vendute in tutti i canali. Anche la gamma di SUV Peugeot 2008, 3008 e 5008 è leader nei rispettivi segmenti, soddisfacendo le esigenze sia dei clienti privati ​​che di quelli aziendali.

Citroën conferma la sua traiettoria di crescita per il 2025 e mantiene il terzo posto nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) in tutti i canali, con una quota di mercato dell’8%, in crescita di 0,3 punti. Questo slancio di vendita è trainato dal successo di Citroën C3, che si classifica al quarto posto sul mercato, confermando il suo status di punto di riferimento della gamma. Quest’anno si conferma anche il continuo successo dei SUV Citroën: C3 Aircross guadagna 3 posizioni nel suo segmento e C5 Aircross 6 posizioni.

Alfa Romeo continua la sua crescita nel mercato francese. Dall’inizio dell’anno, Alfa Romeo ha registrato un notevole aumento del 42% dei volumi di vendita, raggiungendo una quota di mercato di quasi lo 0,4% nel segmento delle autovetture, confermando l’attrattiva della sua offerta per i clienti francesi.

Fiat si distingue per l’intero anno 2025 con una crescita particolarmente significativa nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, con un incremento significativo di oltre il 4,7% e una quota di mercato del 5,7%. Questa performance è in gran parte trainata dagli ottimi risultati di Fiat Ducato, che consentono al marchio di entrare nella Top 5 del mercato LCV in Francia.

Fino al 2025, Stellantis mantiene la sua posizione di leader nel mercato francese delle immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri 100% elettrici. Con una gamma completa di oltre quaranta modelli 100% elettrici, i marchi del gruppo soddisfano le esigenze di una mobilità sostenibile. Citroën ë-C3 e Peugeot e-208 sono tra i cinque veicoli elettrici più venduti in Francia.

La Fiat Topolino ha registrato un numero record di immatricolazioni, con un totale annuo superiore alle 6.000 unità, a conferma del suo forte appeal sul mercato.

Stellantis Pro One conferma la sua leadership nel mercato francese entro il 2025, con una quota di mercato cumulativa che raggiunge il 38,2%. Stellantis Pro One mantiene inoltre la sua posizione di leader nei propulsori 100% elettrici per veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato di quasi il 41% dall’inizio dell’anno.

