Alfa Romeo Stelvio verrà riproposto in Canada con il modello 2026 e trazione Q4

Dopo una breve assenza Alfa Romeo Stelvio, al pari di Alfa Romeo Giulia, torna sul mercato canadese per l’anno modello 2026 con trazione integrale Q4 di serie, un motore turbo a quattro cilindri da 280 cavalli e un pacchetto Veloce disponibile, che conferisce al SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione una presenza sportiva e prestazioni di guida migliorate grazie a un rinforzo anteriore.

Alfa Romeo Stelvio conferma la propria vocazione sportiva anche nella configurazione equipaggiata con il motore 2.0 turbo quattro cilindri da 280 cavalli e 306 lb-ft di coppia. Il propulsore è abbinato al cambio automatico a otto rapporti, una trasmissione apprezzata per rapidità e fluidità, capace di esaltare il carattere dinamico del SUV del Biscione.

Le prestazioni restano un punto di forza: l’Alfa Romeo Stelvio scatta da 0 a 96 km/h in circa 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 249 km/h. Numeri che testimoniano un DNA marcatamente sportivo, ulteriormente valorizzato dalla trazione integrale Q4 di serie, pensata per garantire stabilità e motricità in ogni condizione.

A completare il quadro tecnico troviamo i freni Brembo e l’albero di trasmissione in fibra di carbonio, soluzione che contribuisce a contenere il peso e migliorare la reattività complessiva. Per chi ama una guida ancora più coinvolgente, sono disponibili le palette del cambio in alluminio montate sul piantone dello sterzo.

La gamma comprende la versione Stelvio e l’allestimento con pacchetto Veloce, che aggiunge pinze freno rosse, sedili sportivi neri, differenziale autobloccante, kit carrozzeria nero Volcano, diffusore posteriore sportivo e dettagli esclusivi come lo stemma Veloce.

Ampia la scelta cromatica, con tinte come Alfa Rosso, Misano Blue e Verde Fangio, mentre gli interni possono essere in pelle nera o rossa. L’arrivo è previsto entro la fine del primo trimestre 2026; i prezzi saranno comunicati in prossimità del lancio.