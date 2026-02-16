Alfa Romeo Giulia torna in Canada con la trazione integrale Q4 di serie e motore turbo a quattro cilindri 

Nelle scorse ore Alfa Romeo ha annunciato una novità importante. Infatti il biscione ha comunicato che Alfa Romeo Giulia torna sul mercato canadese per l’anno modello 2026 con trazione integrale Q4 di serie, un motore turbo a quattro cilindri da 280 cavalli e il pacchetto Veloce disponibile, che conferisce alla berlina sportiva del biscione una presenza sportiva e prestazioni di guida migliorate grazie a un differenziale a slittamento limitato.

Alfa Romeo Giulia continua a rappresentare uno dei punti di riferimento tra le berline sportive del segmento premium, grazie a un equilibrio riuscito tra prestazioni, tecnologia e piacere di guida. Sotto il cofano troviamo un motore 2.0 turbo a quattro cilindri capace di erogare 280 cavalli e 306 lb-ft di coppia, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti fluido e rapido nelle cambiate. Le prestazioni sono di assoluto livello: lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in circa 5,1 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 249 km/h.

La dinamica di guida è valorizzata dalla trazione integrale Q4 di serie, dai freni Brembo ad alte prestazioni e dall’albero di trasmissione in fibra di carbonio, soluzione tecnica che contribuisce a ridurre il peso e migliorare la reattività. Per chi desidera un tocco ancora più sportivo, sono disponibili le palette del cambio in alluminio montate sul piantone dello sterzo.

2026 Alfa Romeo Giulia Veloce

La gamma prevede la versione Giulia e l’allestimento con pacchetto Veloce, che aggiunge pinze freno rosse, sedili sportivi neri, differenziale autobloccante e dettagli estetici dedicati, incluso lo stemma Veloce.

Ampia la scelta cromatica per Alfa Romeo Giulia in Canada, con tinte come Alfa Rosso, Misano Blue, Verde Fangio e Vulcano Nero, mentre gli interni sono proposti in pelle nera o rossa. L’arrivo sul mercato è previsto entro la fine del primo trimestre 2026, con prezzi che saranno comunicati in prossimità del lancio.

Vedremo quella che sarà l’accoglienza in Canada per quanto riguarda la berlina di segmento D del biscione dopo questa breve assenza.