Ram Power Wagon: per la prima volta disponibile con motore Cummins HO Turbo Diesel da 6,7 ​​litri

Le aspettative del pubblico sono state ascoltate e Ram ha risposto con decisione. Oggi il marchio ha tolto il velo a due modelli destinati a lasciare il segno: il nuovo Ram Power Wagon 2027 equipaggiato con motore turbodiesel Cummins e il Ram 1500 SRT TRX 2027, protagonisti del cortometraggio “Resurrection”. La presentazione è stata guidata da Tim Kuniskis, a capo dei brand americani, di SRT Performance e delle strategie di marketing e vendita retail per il Nord America.

Per la prima volta in assoluto è disponibile il motore turbodiesel Cummins High-Output (HO) da 6,7 ​​litri nel Ram Power Wagon

La spettacolare scena del salto, realizzata senza ricorrere ad artifici digitali, ha fatto leva esclusivamente su coraggio, istinto e pura energia. Il Power Wagon 2027 è spinto dal celebre Cummins High Output da 6,7 litri a sei cilindri in linea, capace di sviluppare 430 CV e una coppia di riferimento nel segmento, pari a 1.075 lb-ft. Nonostante l’incremento prestazionale, il modello conserva la leadership tra i pick-up full-size per capacità off-road, confermando la vocazione estrema e funzionale del marchio.

Come ultimo passo nell’ambizioso piano di prodotto di Ram, il Ram Power Wagon con motore turbodiesel Cummins amplia la gamma di pick-up di punta di Ram, combinando la comprovata potenza Cummins con una capacità di traino ineguagliabile, un’autonomia estesa e prestazioni fuoristrada per i clienti che desiderano spingersi oltre, verso l’ignoto.

“Da anni i clienti ci chiedono di mettere il Cummins nel Power Wagon”, ha affermato Kuniskis. “E se i nostri recenti annunci di prodotto hanno dimostrato qualcosa, è che Ram offre ai clienti una scelta e i pick-up che desiderano. L’abbinamento del Power Wagon con il motore turbodiesel Cummins offre tutto ciò che i nostri fan più accaniti di Ram si aspettano: capacità fuoristrada con il miglior diesel del segmento HD. È il Power Wagon che stavano aspettando”.

Il Ram Power Wagon con motore turbodiesel Cummins arriverà nella seconda metà del 2026 a un prezzo iniziale di 88.470 dollari, spedizione inclusa.

L’introduzione sul mercato del Power Wagon con turbodiesel Cummins rappresenta l’ultima pietra miliare nella leggendaria storia di questo modello, con una tradizione e un seguito accanito che risalgono al 1945.

Come la sua controparte a benzina, il Ram Power Wagon 2027 con turbodiesel Cummins è dotato di piastre di protezione sottoscocca, che proteggono il serbatoio del fluido di scarico diesel (DEF), il serbatoio del carburante e la scatola di rinvio. Per bilanciare il trasporto pesante e le capacità fuoristrada, il Power Wagon con turbodiesel Cummins sfoggia cerchi Satin Black da 20 pollici con dettagli lavorati e pneumatici all-terrain da 34 pollici.

La variante più recente della gamma di pick-up off-road Ram mantiene solidi assali anteriore e posteriore con differenziali autobloccanti esclusivi della categoria, attivati ​​da attuatori elettromagnetici (E-locker). Quando disinserito, il bloccaggio posteriore funziona come un differenziale meccanico antislittamento, migliorando l’aderenza passiva. Costruiti da American Axle Manufacturing, gli assali misurano 9,25 pollici all’anteriore e 11,5 pollici al posteriore, trasmettendo potenza tramite un rapporto corona-pignone di 3,42:1. I robusti semiassi posteriori sono stati portati a 38 mm, trasmettendo la forza di rotazione direttamente alla combinazione pneumatico/cerchio da 34 pollici.

L’intera gamma Ram Heavy Duty è dotata di sospensioni anteriori a tre bracci avanzate per garantire la massima rigidità al rollio. Il Ram Power Wagon vanta un design esclusivo per ogni modello, con ammortizzatori monotubo Bilstein e un’esclusiva barra stabilizzatrice a disconnessione elettronica, che consente all’assale anteriore di muoversi in modo più indipendente dal telaio del veicolo, migliorando l’articolazione e le capacità fuoristrada complessive.

L’assale posteriore è dotato delle sospensioni elicoidali a cinque bracci, esclusive della categoria, anch’esse ammortizzate da ammortizzatori monotubo Bilstein e molle elicoidali, incluso uno smorzatore Bilstein che collega l’assale posteriore al telaio per un controllo e una stabilità ancora maggiori. Questo design superiore offre una migliore qualità di guida e un’articolazione migliori rispetto alle tradizionali balestre, bilanciando la capacità di carico utile con il comfort di guida. Le sospensioni pneumatiche posteriori autolivellanti, esclusive della categoria, portano comfort e capacità a un livello superiore.

Per ottimizzare l’erogazione di coppia del diesel, il Ram Power Wagon 2027 con turbodiesel Cummins adotta il rapporto al ponte di 3,42 introdotto nella gamma Ram Heavy Duty 2025. Abbinato al cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite HD, questo allestimento offre un rapporto di trasmissione finale più alto dalla prima alla sesta marcia per prestazioni di traino e accelerazione affidabili, e un rapporto più basso nella settima e ottava marcia per un maggiore risparmio di carburante in autostrada e una riduzione di rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH).

Un serbatoio carburante standard da 31 galloni consente un’autonomia stimata di 600 miglia, ideale per gli amanti dell’overlanding che desiderano trascorrere giornate fuori dai sentieri battuti.

Il Ram Power Wagon 2027 con turbodiesel Cummins è disponibile in una configurazione 4×4 con cabina doppia e cassone da 6 piedi e 4 pollici. Ilpickup offre un angolo di attacco di 26,1 gradi e un angolo di uscita di 26,0 gradi. Il sottoscocca strategico offre 13,2 pollici di altezza da terra e un angolo di dosso di 20,6 gradi, completato dalle barre parasassi accessorie Mopar di serie per proteggere la cabina e il telaio.

Il Power Wagon presenta un design esterno ormai iconico, che fonde funzionalità e prestazioni per un look aggressivo e immediatamente riconoscibile. Il Power Wagon con motore turbodiesel Cummins è dotato di serie di un aggressivo cofano sportivo, che anticipa la coppia diesel di base migliore della categoria. Ulteriori dettagli di stile includono funzionali estensioni dei passaruota che proteggono i parafanghi e la carrozzeria dai danni causati dal terreno, grafiche di serie sul lato del cassone del Power Wagon e dettagli in Satin Black, tra cui il badge Cummins sui parafanghi anteriori.

Gli optional per gli esterni includono maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, illuminazione a LED estesa per cabina e cassone e l’esclusivo sistema di gestione del carico RamBox, per una maggiore sicurezza durante le avventure all’aria aperta. Gli acquirenti possono anche richiedere gli esclusivi specchietti retrovisori convessi riscaldati e regolabili elettricamente per il traino del rimorchio, ripiegabili elettricamente, telescopici elettricamente e con funzione di memoria.



All’interno, il Ram Power Wagon 2027 con turbodiesel Cummins offre gli stessi interni di alta qualità della gamma Ram Heavy Duty, con materiali di alta qualità e una lavorazione artigianale impeccabile. Per gli acquirenti che cercano un allestimento più funzionale, è disponibile di serie un sedile a panca riscaldato in tessuto, con la possibilità di passare a sedili avvolgenti riscaldati e ventilati con rivestimento in pelle. L’allestimento Power Wagon di Livello 2 aggiunge ampi punti di contatto in pelle per un’esperienza di guida superiore, tra cui maniglie di sostegno e cambio al volante. Il

Power Wagon con turbodiesel Cummins è dotato di serie di tecnologie e dotazioni di sicurezza avanzate, tra cui un sistema di infotainment touchscreen Uconnect 5 da 12 pollici, un controller integrato per i freni del rimorchio, una telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica e il sistema di assistenza al parcheggio ParkSense anteriore e posteriore. Sono di serie anche dotazioni di sicurezza avanzate come il Cruise Control Adattivo, il Monitoraggio degli angoli ciechi con rilevamento del rimorchio, il Rilevamento dei pedoni e il Rilevamento del percorso trasversale posteriore.

Gli aggiornamenti opzionali includono un sistema di infotainment touchscreen Uconnect 5 da 14,5 pollici, un display interattivo per il passeggero anteriore esclusivo della categoria, pagine informative sul traino del rimorchio e sulla guida fuoristrada e sistemi audio amplificati premium Alpine (9 altoparlanti) o Harman Kardon (17 altoparlanti).

Con una capacità di traino di quasi 9.000 kg e una capacità di carico utile di quasi 1.360 kg, il Ram Power Wagon 2027 con turbodiesel Cummins è progettato per trasportare di tutto, dai quad e side-by-side ai sistemi di stivaggio del cassone, camper e roulotte. Il Towing Technology Group e il Tow Technology Plus Group ampliano le capacità innate del Ram 2500 per un’esperienza di traino ancora più sicura.

Per la prima volta, il Power Wagon diesel può essere dotato anche di predisposizione per ralla/collo d’oca e sospensioni pneumatiche posteriori autolivellanti, ampliandone l’utilità sia per il lavoro che per il tempo libero. Le sospensioni pneumatiche posteriori autolivellanti mantengono un assetto orizzontale anche sotto carichi pesanti e incorporano una modalità di abbassamento del cassone per un aggancio del rimorchio senza sforzo.

Il Ram modello Power Wagon debuttò nel 1945 e rimase in produzione fino al 1980. I primi camion erano basati sulla serie Weapons Carrier (WC) di camion Dodge da ¾ di tonnellata per uso militare costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Power Wagon divenne poi un noto veicolo civile e continuò la linea di camion Dodge a trazione integrale degli anni ’30, dimostrando i concetti di progettazione di base della trazione integrale e rappresentando un significativo predecessore dei molti camion a trazione integrale in uso oggi. L’iconico camion è stato reintrodotto nel 2005 e ora esiste come modello indipendente.