Dodge Charger elettrica non si vende: proposta a metà prezzo in alcune concessionarie in America

La Dodge Charger elettrica quando è arrivata sul mercato ha fatto storcere il naso ai puristi trattandosi della prima muscle car a zero emissioni. Le vendite non sono state particolarmente incoraggianti e non stupisce che in questa parte finale del 2025 ci siano alcuni concessionari di Dodge negli USA che stanno proponendo la vettura con uno sconto di quasi il 50 per cento sul prezzo di listino. Come racconta il celebre sito Electreck ma anche alcuni forum di fan di Dodge sul web alcuni concessionari stanno proponendo l’auto ad un prezzo di 29.000 dollari praticamente la metà di quanto previsto nel listino prezzi che parte da poco meno di 60 mila dollari.

Dodge Charger elettrica non si vende: i concessionari la propongono a prezzi stracciati

Anche questo è il segno di quanta fatica stia facendo Stellantis a vendere la Dodge Charger elettrica e di quanto probabilmente sia stata avventata la decisione di lanciarla sul mercato specialmente negli Stati Uniti dove la situazione delle auto elettriche è peggio ancora che qui da noi in Europa.

La Dodge Charger elettrica doveva essere il ponte tra due mondi: l’eredità delle muscle car americane e il futuro a batteria. Un’operazione ambiziosa che, però, non sembra aver fatto breccia nel cuore degli appassionati. Il verdetto del mercato è chiaro: gli acquirenti di veicoli elettrici non sembrano particolarmente attratti dal mito delle muscle car, così come i puristi dei motori V8 non hanno mai mostrato grande entusiasmo per i cavi ad alta tensione.

Una coupé da quasi 60.000 dollari difficilmente sarebbe diventata un best seller, indipendentemente da ciò che c’è sotto il cofano. Ecco perché l’effetto sorpresa è reale quando si scopre una Dodge Charger R/T del 2025 nuova di zecca viene proposta a 28.935 dollari: meno della metà del prezzo originale di 62.685. L’annuncio arriva da Fowler Chrysler Dodge Jeep Ram di Oklahoma City e, mentre scriviamo, l’auto risulta ancora disponibile.

Ma non è un caso isolato. Sempre negli stessi concessionari, una Charger R/T Scat Pack da listino 79.680 dollari con 630 CV, trazione integrale e 0–100 km/h in meno di tre secondi, scende a 47.430 dollari. Il meccanismo è quello ormai noto: bonus cash legati ai crediti EV nazionali 2025, sommati a circa 13.500 dollari di sconti diretti del concessionario. Il risultato? Prezzi ben al di sotto della media di transazione dei veicoli nuovi, che a settembre negli Stati Uniti era di 50.080 dollari.

Non stupisce insomma che Stellantis sia corsa ai ripari prevedendo anche versioni termiche della sua nuova muscle car. L’obiettivo è quello di limitare i danni del flop commerciale della Dodge Charger elettrica che dopo la batosta che sta dando al marchio americano siamo sicuri che Stellantis non ripeterà per almeno un bel po’ di anni. Gli americani vogliono i motori termici e ancora per molti anni difficilmente le auto elettriche guadagneranno terreno in quel mercato.