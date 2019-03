Alfa Romeo: a febbraio vendite in calo del 47% in Italia

Continua il calo di vendite di Alfa Romeo in Italia. I dati di febbraio appena pubblicati confermano che le immatricolazioni di nuovi modelli del marchio italiano sono ben al di sotto dei valori del 2018. A febbraio, infatti, Alfa Romeo ha venduto 2.362 unità in Italia registrando un calo percentuale del 47% rispetto ai risultati registrati nel corso del febbraio dello scorso anno. Il dato negativo in Italia si accompagna ad un nuovo calo anche negli USA per il marchio.

Si tratta di un risultato decisamente peggiore rispetto al resto del gruppo FCA (-8%) e rispetto all’intero mercato delle quattro ruote italiano (-2.42%). Il risultato percentuale di Alfa Romeo è il peggiore in assoluto tra tutti i brand presenti sul mercato italiano. Da notare che il tracollo registrato a febbraio si traduce in un netto calo anche della quota di mercato di Alfa Romeo che si ferma a 1.33% rispetto al 2,47% del febbraio dello scorso anno. Per il marchio italiano si tratta del sesto mese consecutivo di calo in Italia.

Per quanto riguarda il dato parziale relativo al 2019, ovvero il periodo compreso tra gennaio e febbraio, Alfa Romeo ha venduto un totale di 4.838 unità in Italia con un calo percentuale del 46% rispetto ai risultati dello scorso anno. Anche in questo caso, la quota di mercato è in netto calo passando da 2.5% a 1.4%.

Passiamo ora alle vendite dei singoli modelli Alfa Romeo. A febbraio, la casa italiana ha venduto 905 unità di Alfa Romeo Stelvio. Grazie a questo risultato, le vendite del SUV in Italia nel 2019 raggiungono quota 1.901 unità con un calo percentuale del 19% rispetto ai risultati registrati nel corso dei primi due mesi del 2018. Lo Stelvio conserva la leadership del suo segmento ma il calo rispetto ai risultati ottenuti nel 2018 è oramai evidente.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulietta, invece, a febbraio registriamo un totale di 1.096 unità vendute. Grazie a questo risultato, il totale di unità vendute nel 2019 della segmento C in Italia è pari a 2.188 unità con un calo del 43% rispetto ai risultati raccolti nel corso dei primi due mesi dello scorso anno.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulia, infine, il risultato mensile in Italia della berlina non è ancora disponibile. Calcolatrice alla mano, sottraendo dal totale del marchio i risultati di Giulietta e Stelvio, da inizio anno sono state vendute meno di 749 unità di Giulia (il dato contiene anche le unità di 4C), un risultato ben al di sotto dei dati dello scorso anno quando le unità vendute della berlina, tra gennaio e febbraio, più di 1.500.

Ulteriori aggiornamenti sulle vendite della Giulia in Italia arriveranno nei prossimi giorni. Segnaliamo che nel corso dei prossimi giorni arriveranno anche i primi dati relativi alle vendite di Alfa Romeo in Europa. In attesa dei dati completi, possiamo ipotizzare che, in Europa, il mese di febbraio si chiuderà in modo estremamente negativo per il marchio.