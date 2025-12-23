Lancia Beta Maranello: l’eleganza di Lancia e il cuore di Maranello per la nuova ipotesi visionaria

Lancia Beta Montercalo è l’ultima visionaria creazione dell’artista digitale Angelo Berardino che come al solito ha pubblicato la sua opera sul profilo personale di LinkedIn. Si tratta di una sorta di regalo natalizio anticipato che il creatore ha voluto fare a chi lo segue con simpatia e aspetta le sue ipotesi di design per futuri modelli italiani ed in particolare di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati. Come lui stesso dice nel post che accompagna il render in questa sua ipotesi un’icona del passato rivive con l’anima pulsante della Ferrari.

Eleganza e performance: Lancia Beta Maranello il render che celebra l’auto italiana

Come racconta lo stesso Berardino, il progetto di questa ipotetica futura Lancia Beta Maranello combina la tradizione dell’eleganza italiana di Lancia con la potenza della Rossa di Maranello, dando vita a una vettura che è al tempo stesso audace e raffinata. Il design del render mette in evidenza linee classiche e proporzioni armoniose, ma reinterpretate con dettagli moderni e uno stile che di sicuro non passa inosservato.

Un punto importante di questa ipotesi digitale che poi è la chiave di tutto è la presenza del motore Ferrari, simbolo di prestazioni eccezionali e rombo inconfondibile. La Lancia Beta Maranello immaginata da Berardino promette così un connubio tra estetica e potenza, tra ricordo nostalgico e aspirazione al futuro, mantenendo vivo lo spirito delle grandi auto italiane.

Advertisement

Anche questo progetto come altri realizzati dallo stesso artista in passato hanno il merito di evidenziare quella che ancora oggi è la forza del made in Italy nel settore auto e di come in passato la nostra industria sia stata capace di realizzare dei veri e propri capolavori di eleganza, tecnica e passione. Naturalmente la sperenza di tutti è che anche il futuro le case automobilistiche italiane continuino a regalarci modelli mitici che possano tenere in alto il vessillo italiano nel mondo come del resto ancora oggi Ferrari continua a fare.