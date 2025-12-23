Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia nella Top 8 del mercato premium spagnolo nel 2025

Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia rappresentano l’essenza del Premium Cluster di Stellantis, un gruppo pensato per chi ama tradizione, design distintivo e prestazioni sportive. Questi tre marchi iconici continuano a conquistare gli appassionati, combinando storia e innovazione in modo unico nel panorama automobilistico.

Alfa Romeo, DS e Lancia: lo Stellantis Premium Cluster a dicembre 2025 vanta una quota di mercato del 3% in Spagna

Con l’arrivo del 2025, il Premium Cluster di Stellantis si posiziona tra i primi otto marchi del segmento premium in Spagna, confermando il suo appeal e la forza della propria offerta. L’Alfa Romeo Junior emerge come protagonista assoluta: il B-SUV premium ha trasformato il mercato, diventando il modello più venduto del marchio nel 2025 e conquistando sia i fedelissimi del Biscione sia nuovi clienti attratti dal suo carattere sportivo. Rappresenta il 71% delle vendite complessive in Spagna, tra canale privato e B2B.

Seguono la nuova Tonale con il 14,7% e la Stelvio con l’11,6% delle vendite del marchio. Attualmente, Alfa Romeo è presente sul territorio spagnolo con 36 concessionarie, rafforzando la propria rete commerciale. Nel 2025, DS Automobiles ha celebrato il suo decimo anniversario facendo ciò che sa fare meglio: stabilire un nuovo standard nel segmento premium con due proposte innovative e radicali che inaugurano anche un nuovo sistema di denominazione più strettamente legato al lusso francese, uno dei tratti distintivi del marchio. Mentre la N. 8 è la nuova ammiraglia della maison parigina, seguendo le orme del leggendario “Shark” nell’era della transizione energetica, la N. 4 incarna una nuova visione di ciò che dovrebbe essere una berlina nel segmento C premium, stabilendo nuovi parametri di riferimento in termini di design, prestazioni, elettrificazione, comfort e attenzione ai dettagli.

Inoltre, il marchio ha compiuto nuovi passi nel suo rapporto personale e di fiducia con i clienti con DS Serenity, un’iniziativa che offre maggiore tranquillità con una garanzia premium fino a 8 anni.

Nel 2026, DS Automobiles continua a lanciare nuove vetture a ritmo serrato. Per dare il via all’anno, DS esplora il lato più sportivo della sua gamma con la serie DS PERFORMANCE Line, ispirata alla scuderia di Formula E del marchio. Questa competizione includerà una gara in Spagna nel 2026, in particolare sul circuito di Jarama a Madrid a marzo.

Le prime unità di questa edizione speciale arriveranno presso le concessionarie a febbraio. Successivamente, saranno svelate le caratteristiche principali di un nuovo modello che entrerà a far parte della gamma entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il membro più piccolo della famiglia, la DS 3, saranno introdotte nuove opzioni di personalizzazione con nuove tinte per il tetto e un nuovo livello di allestimento. Alla fine del 2026, come di consueto, DS Automobiles presenterà la collezione 2027, caratterizzata da elementi distintivi e differenzianti. Nei suoi 11 anni di presenza in Spagna, DS Automobiles ha venduto 30.000 veicoli. Il modello di maggior successo in questo periodo è stata la DS 7.

Per quanto riguarda i risultati del 2025, vale la pena sottolineare l’eccellente performance della DS 7, che nel 2025 rappresenta il 70% delle immatricolazioni del marchio in Spagna, seguita dal modello n. 4. Da notare che il 35% delle vendite di DS Automobiles corrisponde a propulsori BEV-100% elettrici o PHEV-ibridi plug-in.

Alfa Romeo – Lancia – DS

Per quanto riguarda i canali di vendita, DS Automobiles guadagna terreno tra i clienti privati, che rappresentano ormai il 28% delle immatricolazioni, e mantiene la sua attenzione sul mercato B2B, che rappresenta il 47% delle sue vendite e in cui predominano le vendite alle PMI e ai lavoratori autonomi. Nel 2026 il brand prevede di aprire 3 nuovi DS Store e 5 Official Services, raggiungendo così i 33 punti vendita.

Il 2026 è un anno molto speciale per Lancia, in quanto celebra il 120° anniversario della sua fondazione. Mentre il 2025 è stato segnato dal ritorno della sigla HF, sinonimo di prestazioni sportive e sensazioni ad alta tensione, l’anno prossimo sarà ricordato per l’arrivo della nuova generazione di Lancia Gamma.

Per quanto riguarda la rete di vendita in Spagna, Paese in cui il marchio ha sempre goduto di una buona immagine, Lancia aprirà 6 nuovi showroom premium Casa Lancia nelle principali aree metropolitane, arrivando a 16 punti vendita nel corso del 2026.