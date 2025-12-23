Peugeot si tuffa nel 2026 sotto le stelle del cinema

Peugeot è sempre stata attratta dal mondo del cinema, che ha ricambiato questa liaison. La casa del “leone” punta sulla settima arte, elevandola a terreno espressivo, nel segno dell’eleganza, dell’innovazione e dell’emozione. Nel 2026, i vertici aziendali daranno un’ulteriore spinta alla liaison, convinti della sua bontà. Previsto un impegno rafforzato, insieme a quanti contribuiscono all’influenza e al carisma del cinema francese a livello mondiale. Un modo per legarsi più intimamente ai produttori, ai registi e agli attori del suo territorio geografico, omaggiato anche in questa dimensione.

Si conferma così l’amore di Peugeot e dei suoi clienti per l’universo dorato del cinema, in grado di generare vibranti pulsioni emotive nel pubblico. La settima arte dei cugini d’oltralpe incarna le note dell’audacia, del glamour e della raffinatezza. Sono valori che riflettono quelli profondamente radicati nella cultura aziendale del “leone“.

Collaborando con questo mondo, il noto marchio automobilistico punta a celebrare l’eccellenza francese e a sostenere i principali eventi dell’universo cinematografico. L’iniziativa consolida le radici culturali di Peugeot e crea un forte legame emotivo con la sua rete e i suoi clienti. Il piacere di questi ultimi è sempre al centro del radar, anche nelle partnership come quella di cui ci stiamo occupando.

Advertisement

Chi conosce il cinema sa come questo sia l’arte suprema dell’emozione, quindi del piacere. Ecco perché il suo mondo offre l’ambiente perfetto per condividere la filosofia aziendale del “leone”, in modo assolutamente naturale. Creare un sodalizio ed entrare nel territorio del “mondo della celluloide” è una scelta ovvia, per offrire esperienze uniche e ispiratrici. Dati alla mano, più del 70% dei clienti Peugeot vanno regolarmente nelle sale di proiezione. Quindi la liaison non è un mero fatto retorico, ma un’evidenza empirica. Il filo conduttore sono le vibrazioni sensoriali e il godimento che ne deriva.

Diverse le azioni concrete previste dalla casa transalpina a partire dal 2026. L’obiettivo è quello di accelerare ulteriormente il suo coinvolgimento in tutto ciò che contribuisce al successo del cinema francese. La base di partenza è solida, perché nel corrente anno si è già registrata la presenza del “leone” in due importanti eventi cinematografici d’oltralpe: i Premi César e il Festival di Cannes. Ora la gamma dovrebbe ulteriormente allargarsi.

Advertisement

Si segnala, in particolare, l’arrivo del ruolo di partner ufficiale del Festival del Cinema dell’Alpe d’Huez, in programma dal 18 al 25 gennaio. Le origini di questo appuntamento europeo, dedicato alla comicità, risalgono al 1987. Da allora ha saputo inebriare il pubblico con la magia della risata, un prodotto popolare e unificante della settima arte.

Ambientato nel cuore delle Alpi dell’Isère, questo festival riunisce talenti affermati, stelle emergenti, professionisti del settore e il pubblico attorno a un programma sia impegnativo che accessibile. L’impegno di Peugeot passa attraverso la fornitura di una flotta di veicoli elettrici ed elettrificati agli organizzatori e ai giurati. In questa occasione, il marchio sponsorizzerà con orgoglio e consegnerà il Premio del Pubblico 2026. Ulteriori attivazioni e product placement segneranno il 2026, ma di quelle magari parleremo in un’altra occasione.