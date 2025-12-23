Alfa Romeo Junior: super promozione a dicembre con rata da 149 euro al mese

Alfa Romeo Junior si sta ben comportando sul mercato con oltre 60 mila ordini a livello globale. Alfa Romeo vuole battere il ferro fino a quando è caldo ed ecco che a dicembre ha pensato ad una promozione davvero interessante in Italia per chi è interessato ad acquistare il SUV compatto. L’offerta in questione riguarda la versione completamente elettrica del modello entry level di Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior: la promozione di Natale per acquistare la versione elettrica a prezzo scontato

Alfa Romeo Junior elettrica fino al prossimo 31 dicembre potrà essere acquistata con un anticipo di appena 1.180 euro e 36 rate da 149 euro al mese. Si tratta di una promozione valida a chi sottoscrive un finanziamento con Stellantis a patto di avere una vecchia auto da rottamare.

Il prezzo di listino ufficiale, fissato a 39.500 euro e spesso percepito come una soglia impegnativa, viene fortemente ridimensionato grazie al meccanismo degli incentivi statali. Per chi dispone di un Isee inferiore ai 30.000 euro, il costo effettivo scende in modo significativo, arrivando a 24.570 euro. La proposta commerciale prevede una formula di acquisto particolarmente accessibile: un anticipo iniziale contenuto, pari a 1.180 euro, seguito da 36 rate mensili da 149 euro ciascuna. Resta naturalmente da considerare la maxi rata finale, che ammonta a 20.986 euro, ma nel frattempo è possibile mettersi al volante di un crossover compatto dalle dimensioni equilibrate. Con una lunghezza di 4,17 metri, il modello si dimostra adatto anche all’utilizzo urbano, facilitando le manovre e la ricerca di parcheggio nei centri cittadini.

Advertisement

Sotto il profilo tecnico, l’Alfa Romeo Junior rinuncia ai motori tradizionali per adottare una propulsione completamente elettrica. Il sistema sviluppa 156 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia, garantendo prestazioni adeguate all’uso quotidiano, pur senza ambizioni sportive estreme: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9 secondi. Più rilevante è il dato sull’autonomia, che raggiunge i 411 chilometri nel ciclo WLTP, una percorrenza sufficiente a coprire senza preoccupazioni gli spostamenti casa-lavoro. Sul fronte della ricarica, collegandosi a una colonnina rapida in corrente continua da 100 kW, il passaggio dal 20 all’80 per cento della batteria richiede circa 27 minuti, un intervallo compatibile con una breve sosta.