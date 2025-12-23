Peugeot, Citroën e DS Automobiles presenteranno modelli in anteprima in Giappone al Tokyo Auto Salon 2026

Stellantis Japan presenterà in anteprima giapponese i suoi marchi francesi (Peugeot, Citroën e DS Automobiles) al Tokyo Auto Salon 2026, che si terrà alla Makuhari Messe di Chiba da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026. Si tratterà della prima esposizione di Stellantis Japan.

Peugeot, Citroën e DS Automobiles sveleranno i modelli con cui debutteranno in Giappone

Pur nascendo dalla cultura delle auto personalizzate, il Tokyo Auto Salon è oggi uno degli eventi più importanti del Giappone, in grado di affascinare gli appassionati di automobili con una vasta gamma di contenuti, tra cui le ultime tecnologie, l’elettrificazione, gli sport motoristici e idee lifestyle. Nel corso dei tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026, Stellantis Japan promuoverà l’appeal di Peugeot, Citroën e DS Automobiles a un pubblico più ampio.

Durante l’evento, Stellantis Japan terrà delle presentazioni per svelare i modelli in anteprima per il Giappone e allestirà uno stand dove i clienti potranno sperimentare le caratteristiche uniche dei tre marchi, tutte in un unico luogo. Dettagli come gli orari degli eventi saranno pubblicati in seguito sui profili social ufficiali di ciascun marchio. Attraverso il Tokyo Auto Salon, verrà comunicato il valore dei marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles, aumentando ulteriormente la loro presenza sul mercato giapponese.

