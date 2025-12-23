Stellantis: la fiamma olimpica attraversa i suoi stabilimenti in Italia

Il Viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 attraversa l’Italia come un racconto corale di territori, persone e valori, e vede i marchi italiani di Stellantis protagonisti in qualità di Official Partner. Partita da Roma il 6 dicembre, la Fiamma toccherà oltre 300 comuni, portando con sé un messaggio di unità, inclusione e partecipazione che accompagna il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

La Fiamma Olimpica attraverserà nelle prossime settimane quattro stabilimenti italiani di Stellantis

Nel corso delle prossime settimane, il percorso simbolico della Fiamma farà tappa in quattro stabilimenti chiave di Stellantis, luoghi che rappresentano l’eccellenza manifatturiera italiana e il legame profondo tra industria e territorio. Il primo appuntamento è fissato per il 27 dicembre a Pomigliano d’Arco, dove Alfa Romeo Tonale accompagnerà il passaggio della Fiamma, incarnando i valori di sportività, innovazione tecnologica e passione che il marchio porterà anche durante i Giochi con una flotta dedicata.

Il giorno successivo, il 28 dicembre, il Viaggio raggiungerà Melfi, con Lancia a rappresentare eleganza, visione e identità italiana. Dopo la pausa di fine anno, l’8 gennaio la Fiamma arriverà a Modena, cuore pulsante di Maserati, sottolineando il ruolo del Tridente nei momenti più iconici e istituzionali dei Giochi, tra tradizione, prestigio e performance. L’11 gennaio, infine, la tappa conclusiva negli stabilimenti Stellantis sarà a Torino, a Mirafiori, con FIAT protagonista e la sua vocazione alla mobilità accessibile e sostenibile.

Il passaggio della Fiamma all’interno degli impianti rappresenta un momento di forte coinvolgimento per i dipendenti e le loro famiglie: in ogni sede, una selezione di persone Stellantis correrà con la Fiamma nei luoghi simbolo degli stabilimenti, affiancata da momenti di animazione, manager dei brand e protagonisti dello sport olimpico, tra cui Stefania Belmondo.

Stellantis

A sostenere il Viaggio, una flotta di 30 veicoli dei marchi italiani di Stellantis, che accompagna la Fiamma attraverso città, borghi e montagne. Non solo supporto logistico, ma parte integrante del messaggio olimpico: un movimento continuo che unisce luoghi e comunità, trasformando ogni chilometro percorso in un tassello della storia di Milano Cortina 2026.